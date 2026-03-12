chierato a sorpresa da Tudor al posto di Vicario, incappa in due gravi errori contro l'Atletico Madrid e viene sostituito immediatamente. Ecco la risposta sui social del portiere

Francesco Intorre 12 marzo - 16:05

Antonin Kinsky martedì sera, durante la trasferta del Tottenham contro l'Atletico Madrid, ha passato una delle serate più brutte della sua carriera. Dopo le tante critiche mosse dai tifosi contro il primo portiere Guglielmo Vicario, Tudor ha deciso di sorprendere tutti, facendo esordire dal primo minuto Kinsky. Ma quello che sembrava un punto di svolta per il portiere ceco, ha iniziato a crollare inesorabilmente. Nel primo quarto d'ora l'Atletico Madrid è già avanti di tre gol, e due di questi sono stati viziati proprio da gravi errori del giovane estremo difensore.

Kinsky rompe il silenzio sui social — Dopo queste papere l'allenatore del Tottenham, Igor Tudor, ha deciso di fare una mossa ancora più forte di quella dell'esordio, ovvero sostituirlo dopo solo un quarto d'ora di partita. Vicario entra in campo, mentre Kinsky è andato direttamente verso il tunnel degli spogliatoi visibilmente provato, con tutto il pubblico del Metropolitano ad applaudirlo e i compagni subito a fare da scudo per consolarlo. Dopo un giorno esatto, il ceco ha deciso di rompere il silenzio: "Da sogno a incubo a sogno di nuovo. Grazie per i messaggi, ci vediamo", ha pubblicato Kinsky sulle storie Instagram.

L'ondata di solidarietà e il messaggio di De Gea — Ma non c'è stato solo il supporto da parte dei compagni in campo e in panchina e dal pubblico madridista. Kinsky ha ricevuto una vera e propria ondata di solidarietà da parte di tutto il mondo del calcio, che si è stretto intorno a lui per tutelarlo. Sono arrivati centinaia di messaggi di supporto per Kinsky da parte di ex giocatori, giornalisti di spicco internazionali e persino da tifosi neutrali.

È anche intervenuto pubblicamente su X il portiere della Fiorentina, David de Gea: "Chi non ha mai fatto il portiere non può capire quanto sia difficile giocare in questo ruolo. Tieni la testa alta e ci riproverai", ha pubblicato lo spagnolo. Il supporto da parte dell'intero movimento è arrivato, adesso sta a Kinsky mettere alle spalle questa disastrosa serata e voltare definitivamente pagina.

