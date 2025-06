La regola della Champions League che la Uefa vorrebbe cambiare

La nuova Champions League, dalla stagione 2024/2025, ha aumentato il numero di partecipanti a 36 squadre, tutte inserite in un unico girone-campionato. Una modifica ben accolta dal pubblico, che si è goduto una delle edizioni più spettacolari degli ultimi anni. Tuttavia, la Uefa è già al lavoro per ritoccare il format. Non ha infatti convinto la regola per la quale si decide tramite sorteggio chi giochi in casa al ritorno nella fase a eliminazione diretta. Se ai play-off e agli ottavi questo aspetto è stabilito dal meccanismo delle teste di serie, nei quarti e nelle semifinali è totalmente casuale. Pertanto, squadre come il Barcellona, seconda nella fase a gironi, hanno giocato in trasferta il ritorno sia ai quarti, contro il Borussia Dortmund, che in semifinale, contro l’Inter. Un aspetto che la Uefa vorrebbe ritoccare.