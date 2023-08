Il giramondo Battocchio sbarca in India: ufficiale la firma con il Chennaiyin FC

Dopo lo svincolo dagli israeliani del Sektzia Ness Ziona, l'ex Udinese e Watford riparte dall'India con il Chennaiyin FC, squadra che ha conquistato il campionato nel 2015 con Marco Materazzi in panchina e Manuel Blasi in campo...

Altro giro, altra corsa. Cristian Battocchio, centrocampista classe '92 (2 reti in 18 presenze con l'Italia Under 21), è pronto per una nuova avventura all'estero. Non una novità per l'ex Udinese e Virtus Entella, visto che quella del Chennaiyin FC sarà la decima squadra della sua carriera, l'ottava fuori dai confini italiani (Watford, Brest, Maccabi Tel Aviv, Tokushima Vortis, Pumas UNAM, Volos NFC e Sektzia Ness Ziona, seconda divisione israeliana, prima dello sbarco in India).