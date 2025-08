Un tributo eterno per i due indimenticati campioni con il cordoglio di tutto il club e dei cittadini che vogliono ricordarli ancora con una bellissima iniziativa

Alessia Bartiromo 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 11:07)

Un legame senza fine e senza tempo, che si rinsalda sempre di più ogni giorno che passa. Diogo Jota e il fratello Andrè Silva erano parte integrante della comunità di Gondomar, un quartiere di Oporto a due passi da Massarelos. Non solo le origini ma anche i primi passi calcistici, con tutta la trafila delle giovanili prima di lanciarli nel calcio che conta. Proprio questa cittadina è stata scelta come luogo di sepoltura dei due giovani calciatori, strappati anzitempo alla vita dopo il terribile incidente dello scorso 3 luglio e la squadra che li ha visti crescere ha deciso di celebrarli ancora una volta con una maglietta davvero speciale in loro ricordo.

Il Gondomar nel ricordo di Diogo Jota e Andrè Silva per una vita insieme — Tutta Gondomar si è stretta intorno al dolore della scomparsa di Diogo Jota e Andrè Silva, celebrandone i funerali che hanno visto la presenza di numerosi rappresentanti del mondo del calcio inglese e internazionale, oltre che ovviamente del Liverpool. Un legame che si è reso sempre più forte e indissolubile, insieme a tante iniziative che hanno accompagnato questi mesi tra amichevoli e celebrazioni. Non ultima, l'idea del Gondomar di una nuova maglia celebrativa per i due calciatori da indossare nella prossima stagione, con i loro visi tono su tono sulla parte anteriore, mentre sul colletto sono impressi i loro nomi insieme al simbolo dell'infinito. Un kit disponibile in più colori, che ne ricorda le origini e ne celebra le grandi gesta sportive, portando in alto in giro per il mondo le loro origini e la loro città.

Il comunicato ufficiale del club — E' proprio il Gondomar che presenta la bellissima iniziativa con un comunicato ufficiale divulgato sui suoi canali social: "Più di una maglia, un omaggio senza tempo ♾️ In questa stagione, il Gondomar Sport Club scende in campo con il cuore pieno di memoria e sentimento. La nostra nuova maglia porta alla grande l'immagine di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, due figli di Gondomar che ci hanno lasciati troppo presto, ma che vivranno per sempre nella storia del nostro club e del nostro calcio. Ogni volta che i nostri atleti indosseranno questa maglia, sarà come se scendessero in campo con loro. Perché il calcio è più di vittorie e gol, è eredità, è famiglia, è amore per la nostra terra". Un bellissimo omaggio, ricco di emozione, in un filo rosso che unirà per sempre i due calciatori alla loro splendida città.