Il Liverpool rinasce, Van Dijk: “Decisivo il faccia a faccia con la squadra”

Alessia Bartiromo 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 16:46)

A volte serve poco per dare la scossa e un capitano sa bene quando è il momento di rimboccarsi le maniche e ripartire. Virgil van Dijk, leader del Liverpool, ha contribuito ieri sera alla rinascita della sua squadra, interrompendo una striscia negativa di ben quattro ko consecutivi. Ma non solo: ha siglato il gol che sancito la rimonta in Champions League in trasferta contro l'Eintracht Francoforte, ribaltando il risultato dall'1-0 dei padroni di casa all'1-5 finale. Come riporta The Guardian, proprio il capitano ha svelato un interessante retroscena che lo ha visto protagonista insieme ai suoi compagni dopo il ko contro il Manchester United lo scorso weekend.

Il momento in Premier League — Una striscia di quattro ko consecutivi ha quasi sancito un nuovo record per il Liverpool, che ha vissuto un momento molto difficile. La squadra ha fatto fatica a ritrovarsi, cadendo sempre di più in un baratro tra sfiducia e negatività. E chi, se non un capitano, sa come uscire da settimane da dimenticare. Come riporta The Guardian, van Dijk ha svelato nel post gara di Champions contro l'Enitracht Francoforte che dopo la sconfitta in casa per mano del Manchester United, ha convocato un faccia a faccia con la squadra per analizzare l'andamento in campo e cercare delle soluzioni immediate.

"Lunedì tutti erano tristi perché abbiamo perso contro il Man United davanti ai nostro tifosi. Non abbiamo perso molte partite in casa durante il mio periodo al Liverpool ed è stata dura date le circostanze. Abbiamo così deciso di indire una riunione ma non perché in crisi profonda. Volevamo solo cementare il gruppo e ritrovarci, sappiamo tutti come le cose possono cambiare e siamo solo a ottobre", dichiara.

La rinascita del Liverpool con il retroscena di Virgil van Dijk — Dopo quel momento, il Liverpool si è ritrovato, così come palesato ieri in campo nel match contro l'Eintracht in trasferta, giunto dopo un viaggio di andata in aereo verso la Germania molto rocambolesco, con l'aereo degli inglesi arrivato con 4 ore di ritardo. Nessun alibi e solo il frutto di tanto lavoro. "Nessuno vuole perdere quattro partite di fila ma era la situazione che abbiamo dovuto affrontare. Dovevamo mantenere la calma e bloccare le forti pressioni dall'esterno perché è qualcosa che non puoi controllare. L'unico modo per uscire da una situazione del genere è stare insieme, mantenersi focalizzati sul compito che ci aspetta, cercare di migliorare, mantenere la fiducia e abbracciare il momento. E direi che ci siamo riusciti al meglio", conclude il capitano.