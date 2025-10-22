L'attaccante ex-Juventus sembra essere sempre più lontano dai Reds di Arne Slot: su di lui piombano gli Spurs

Antonio Marchese 22 ottobre - 15:56

Il Liverpool di Arne Slot questa sera sarà impegnato nel terzo turno di Champions League. I Reds che arrivano da ben quattro sconfitte consecutive, tra coppa e campionato, saranno di scena a Francoforte. La sfida europea contro l'Eintracht non sarà affatto semplice, soprattutto per il Liverpool visto nelle ultime uscite. Squadra in difficoltà specialmente nei momenti topici e decisivi della partita. La squadra inglese dovrebbe partire con la stessa formazione che ha perso in casa contro il Manchester United, ovviamente il fatto di poter vedere Federico Chiesa titolare non ipotesi nemmeno lontanamente percorribile.

Federico Chiesa mai considerato da Slot Eppure l'attaccante italiano arrivato alla corte di Slot ormai più di un anno fa, nelle ultime apparizioni è stato l'uomo in più della squadra. Suo fu il gol del momentaneo pareggio a Selhurst Park nella gara poi persa contro il Crystal Palace. Suo è stato l'assist, sempre per il gol del provvisorio pareggio di Gakpo, nell'ultima sfida di Premier League contro lo United. Leggendo i nomi della rosa del Liverpool, sulla carta, Chiesa sarà sempre dietro nelle gerarchie dell'attacco. Super Momo Salah e Mister 150milioni Alexander Isak sono pilastri inamovibili dello scacchiere tattico dell'allenatore olandese, ma forse in questo momento l'attaccante di 27 anni cresciuto nella Settignanese farebbe comodo.

London Calling Federico Chiesa a inizio stagione non era nemmeno stato inserito nella lista Champions, ma ci è entrato al posto del difensore Giovanni Leoni, che ha subito un grave infortunio al ginocchio. Gli amanti del chiacchiericcio sostengono che a gennaio l'italiano dirà addio al Liverpool e andrà a giocare altrove. Chi spera di rivederlo in Serie A, però dovrà forse attendere. Il futuro di Federico potrebbe essere ancora in Premier League, ma non più nel Merseyside. Ma a Londra.

Chiesa è finito sulla lista dei desideri del Tottenham. Federico ha le qualità giuste per il gioco di Thomas Frank, calcio veloce con giocatori rapidi nello stretto. La duttilità tattica del giocatore potrebbe spingere gli Spurs a strapparlo al Liverpool, che sino ad ora non ha mai puntato sull'ex giocatore della Juventus. Con il mercato invernale alle porte potrebbe aprirsi uno scenario di mercato interessato. A meno che da qui ai prossimi mesi Slot non darà continuità a Chiesa, con il mercato di riparazione potrebbe davvero essere addio tra Federico e il Liverpool.