Dopo la tempesta scoppiata in Spagna, arrivano le prime parole ufficiali del calciatore dopo il caos che lo riguarda, affermando che si tratti soltanto di un brutto equivoco

Alessia Bartiromo 3 settembre - 12:53

Scoppia un vero e proprio caso che investe il Mallorca e il suo capitano, Dani Rodriguez. Dopo la scorsa gara contro il Real Madrid in trasferta, il giocatore si è lasciato andare a un duro sfogo su Instagram, lamentandosi di non aver avuto minutaggio durante il big match vinto dai blancos per 2-1. Una delusione così grande da non pensare alle conseguenze delle sue azioni, con il club che ha preso subito provvedimenti disciplinari a riguardo.

La rabbia di Dani Rodriguez dopo il match contro il Real Madrid — Le partite contro il Real Madrid sono sempre super attese, ancor più quando si ha la possibilità di calcare il terreno di gioco del Santiago Bernabeu. Ben lo sa Dani Rodriguez, trequartista dell'RCD Mallorca, che attendeva da settimane la sfida contro i blancos, disputata lo scorso sabato per la terza giornata de LaLiga. I minuti scorrono ma il tecnico Jagoba Arrasate non lo chiama per subentrare dalla panchina. La delusione aumenta ed è così forte da essere espressa in un duro post sui social, che ha tutti i connotati di essere un attacco velato proprio al tecnico. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il club non ha potuto fingere di non notarlo, passando così subito all'azione.

La decisione del Mallorca dopo il post social di Dani Rodriguez — La reazione del Mallorca è stata molto dura nei confronti del giocatore, sospendendolo immediatamente dalla prima squadra e revocandogli la fascia da capitano. Il calciatore, subito dopo ha pubblicato una lettera di scuse, dichiarando che si trattava soltanto di un brutto equivoco, che non intendeva minare al lavoro dell'allenatore né togliere il posto da titolare ad altri compagni, pur non comprendendo la scelta di schierare subito il neo arrivato Jan Virgili, relegando lui in panchina.

"La mia reazione potrebbe non essere stata quella giusta ma è nata dalla passione e dalla frustrazione di non ricevere alcuna spiegazione o comunicazione a riguardo. Non c'era altra intenzione", spiega in un comunicato ufficiale. La lunga lettera termina poi con un messaggio accorato ai tifosi e allo stesso club: "Sia chiaro: questo è il club della mia vita. Ho sempre dato e darò tutto me stesso per questa maglia. Chiedo solo che questo stesso impegno sia rispettato. Sabato, quel rispetto non c'era". Il quotidiano spagnolo Marca aggiunge poi in esclusiva le parole di alcune persone a lui vicine: "Dani è molto triste per quello che è successo, si tratta di un grande equivoco. Ha espresso le sue idee forse in maniera esagerata ma non ha ucciso nessuno, può essere assolutamente perdonato".