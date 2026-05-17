Neymar sta ballando sopra un filo molto sottile. Del resto, O'Ney è abituato ad essere associato alle rappresentazioni del giocoliere, del trapezista e del funambolo. Per tutta la sua carriera ha riempito i nostri occhi di magia e immaginari impossibili, fantascientifici. Col pallone fra i piedi il brasiliano compiva stregonerie, pratiche controintuitive, misteriose, ambigue ed esotiche. La palla c'è e ora non più, si producono arcobaleni da due sole gambe e per la prima volta si ha la sensazione che un essere umano possa levitare dal terreno e incorporare il divino. Tuttavia, questo filo sottile non comprende solo le capacità sovrannaturali di Neymar, ma anche tutta la dimensione emotiva di un calciatore spesso additato di non aver saputo rispettare le aspettative. Il ritorno nel suo Santos ha alimentato questo aspetto e i rumors sulla sua convocazione al prossimo Mondiale hanno fatto il resto.

SANTOS, BRASILE - 17 MAGGIO: Neymar Junior del Santos reagisce durante la partita Brasileirao 2026 tra Santos e Coritiba alla Neo Quimica Arena il 17 maggio 2026 a San Paolo, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Neymar e la sostituzione errata

Esto que acaba de pasar en Brasil es INCREÍBLE.



El cuarto árbitro SE EQUIVOCÓ EN EL CAMBIO DEL SANTOS y SACÓ A NEYMAR del partido.



Ney agarró el papel del cambio, lo mostró a la CÁMARA, pero NO LO DEJARON VOLVER.



La calentura del 10… 🤬🇧🇷 pic.twitter.com/8jsKRxOKp6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 17, 2026

Questa iper sensibilità, con la vicinissima deadline della lista ufficiale di Ancelotti, si è riversata tutta nell'ultimo match giocato dal Santos. La giornata del Brasileirão Betano proponeva la squadra di O'Ney contro il. Il peixe non se la passa troppo bene, trovandosi al sedicesimo posto, solo un punto sopra la zona retrocessione. All'interno di una disastrosa partita persa per 0-3, a colpire gli spettatori calcistici è stato un evento in particolare.

Al 65' l'arbitro ha commesso un errore banale che ha fatto andare su tutte le furie il numero 10 del Santos. Neymar si trovava momentaneamente in panchina per farsi medicare il polpaccio. In quell'esatto momento, Cuca ha effettuato un cambio, volendo inserire Robinho Jr. Sul cartello digitale però è comparso proprio il numero del capitano che ha protestato vistosamente con il direttore di gara. Ammonito per la sua reazione, Neymar ha continuato a lamentarsi e mettersi le mani nei capelli. Infatti, il quarto uomo ha sbagliato numero da digitare. Per confermare la propria versione, O'Ney ha richiesto il fogliettino dei cambi all'arbitro e lo ha mostrato alla telecamera: in favore del numero 7, sarebbe dovuto uscire il 31. Tuttavia, l'arbitro è stato irremovibile e il calciatore brasiliano si è allontanato dal campo, incredulo e frustrato.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365