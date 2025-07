L'impianto sarà costruito in modo tale da poter essere sfruttato tutto l'anno e per ogni tipo di evento, sportivo e non.

Filippo Montoli 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 17:32)

Il Birmingham vuole fare sul serio e il progetto del nuovo stadio è un'ulteriore conferma. Dopo la promozione di quest'anno in Championship con un record di 111 punti, la nuova proprietà dei Blues, tra cui c'è l'ex star dell'NFL Tom Brady, fa ulteriori passi avanti per riportare il club in Premier League. Il progetto definitivo dello stadio sarà presentato nel 2026 e, se tutto va bene, sarà pronto per il 2028.

Stadio Birmingham, il Ceo Dale: "Vogliamo che diventi un Colosseo sportivo" — Dopo la retrocessione dalla Premier League nel 2010/2011, il Birmingham ha sempre viaggiato nelle ultime posizioni in Championship fino alla retrocessione in League One nel 2024. A quel punto la società arrivata proprio in quell'anno ha capito di dover dare una forte svolta. Con i giusti acquisti e investimenti importanti è riuscita a riportare subito i Blues in Championship, dominando nettamente in campionato. Adesso arriva un'altra grande decisione: la costruzione di un nuovo stadio.

Il progetto è colossale. Si parla di un investimento di circa 3 miliardi di sterline per un impianto da 60.000 posti a sedere. Il Ceo Jeremy Dale spiega inoltre che si tratterebbe di uno stadio unico nel suo genere: "I migliori architetti del mondo sono in competizione per ottenere il contratto per ideare il progetto finale. Lo stadio includerà un terreno da gioco dinamico e retrattile per permettere lo svolgimento di eventi non sportivi, come i concerti. L'obiettivo è farlo diventare un Colosseo sportivo, che rispetti la storia locale e permetta di essere sfruttato sempre durante l'anno per qualsiasi tipo di evento".

Se nelle intenzioni della proprietà questo stadio dovrà essere unico, esiste in realtà un impianto a cui fa riferimento. Il Tottenham Hotspur Stadium. Anch'esso dotato di campo retrattile, ha già permesso lo svolgimento di concerti o di partite di NFL senza dover modificare le linee del campo da calcio. Con Tom Brady in società, non può che esserci la volontà di ospitare anche a Birmingham alcune partite di Football americano.