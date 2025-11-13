L'idea, che a prima vista potrebbe sembrare una semplice battuta tra compagni di squadra, è stata presa molto seriamente dai media argentini, che hanno immediatamente iniziato ad analizzarne la fattibilità

Samuele Dello Monaco 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 12:32)

Un sogno, una suggestione, forse una futura realtà. Il calcio argentino vive di passioni viscerali e l'ultima grande notizia ha come protagonista Leandro Paredes. Il centrocampista, campione del mondo e compagno di Paulo Dybala sia nella Roma che nella Nazionale argentina, ha confessato un desiderio che infiamma i tifosi Xeneizes: portare la "Joya" a giocare al Boca Juniors.

L'idea, che a prima vista potrebbe sembrare una semplice battuta tra compagni di squadra, è stata presa molto seriamente dai media argentini, che hanno immediatamente iniziato ad analizzarne la fattibilità. Paredes, cresciuto nel Boca e mai timido nel professare il suo amore per il club, starebbe "lavorando" ai fianchi l'amico, provando a tentarlo con il fascino ineguagliabile della Bombonera.

La situazione contrattuale di Dybala con la Roma — Il contratto della "Joya" con il club giallorosso è stato spesso oggetto di speculazione, principalmente a causa delle clausole rescissorie in esso contenute. È noto che l'accordo, firmato originariamente nel 2022, includa una clausola valida per i club esteri fissata a una cifra di circa 13 milioni di euro. Se per un club di Premier League o dell'elite europea questa cifra rappresenta quasi un affare, per le casse del calcio argentino e del Boca Juniors rimane un investimento colossale, forse anche proibitivo.

A questo, naturalmente, si aggiungerebbe l'ingaggio del giocatore, attualmente su standard europei e completamente fuori scala per il campionato argentino. La suggestione lanciata da Paredes, quindi, sembra più un desiderio a lungo termine, magari per un fine carriera glorioso in patria per entrambi, piuttosto che un'imminente operazione di mercato.

Le parole del padre di Paredes e il sogno Neymar — Tuttavia, le dichiarazioni del padre di Paredes nei giorni scorsi non sono passate inosservate: " So delle cose, so che Paulo vuole venire. Ha un cuore da Boca. Ho sentito una conversazione tra loro e Paulo gli ha detto che sarebbe venuto. Paulo verrà, giocheranno insieme".

Oltre alle parole su Dybala, Leandro Paredes si è lasciato andare a interessanti dichiarazioni su Neymar: "Parlo molto con Ney. Ho un ottimo rapporto con lui , siamo amici. Siamo sempre in contatto, ma lui è nel suo club e dobbiamo rispettare le decisioni degli altri giocatori, quindi non posso dire molto". Tuttavia, il centrocampista argentino ha chiarito che gli piacerebbe condividere lo spogliatoio con il brasiliano in occasione della Copa Libertadores del 2026. "Lo aspetteremo se vorrà".