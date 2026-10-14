L'ambiente del Real Madrid discute da tempo sulla posizione ideale di Federico Valverde. L'uruguaiano nasce come centrocampista totale, capace di dominare la metà campo avversaria con velocità e possenza fisica. Proprio grazie a queste sue caratteristiche diversi allenatori nel Real Madrid gli hanno cambiato ruolo, facendolo giocare da terzino destro. Questo ruolo così arretrato non ha mai fatto piacere a Valverde, che nel settembre 2025, dopo la sfida di Almaty, dichiara pubblicamente tutto il suo fastidio: "Non sono nato per fare il terzino, non sono cresciuto imparando a giocare in quella posizione... e non mi sento a mio agio". Le sue prestazioni sublimi sulla corsia di destra smentiscono però queste paure e scatenano l'entusiasmo dei compagni. Dopo la recente vittoria del Real Madrid contro il Villarreal, Jude Bellingham elogia il compagno senza mezzi termini: "Amico, sei assolutamente brillante. Brillante in tutto. Sei il migliore".

Un esterno atipico e letale

Federicointerpreta il ruolo diin modo totalmenteL'uruguaiano ripudia l'immagine del classicoche vive dipalla al piede, preferendo asfaltare le difese rivali attaccando lae imponendo il proprio strapotere fisico. Questa caratteristica lo rende letale e decisivo. Proprio partendo da destra alcontro ilil centrocampista inventa due azioni magnifiche: la prima propizia il gol dila seconda spalanca ala strada per un uno contro uno diretto col portiere avversario.

MADRID, SPAGNA - 10 OTTOBRE: Federico Valverde del Real Madrid osserva il campo prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal CF allo stadio Santiago Bernabéu, il 10 ottobre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

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