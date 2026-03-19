Il Pau Fc cerca nuovi giocatori con un talent alla “The Voice”

La curiosa iniziativa del Pau Fc per rimediare ad una sanzione che impedisce di fare mercato.

Federico Iezzi Collaboratore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 14:09)

Trovare nuovi talenti e giocatori sul mercato è sempre più difficile. La questione si complica ancora se si ha ricevuto delle sanzioni o se si è subito un blocco del mercato. Questo è il caso del Pau Fc, squadra di Ligue 2 francese, che però ha trovato una curiosa soluzione per aggirare questo divieto. Ha deciso di lanciare una campagna di reclutamento e talent scout ispirata al contest musicale The Voice.

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Il Pau Fc cerca nuovi giocatori — Il Pau FC è impossibilitato ad operare sul mercato nelle prossime tre sessioni. La sanzione è stata inflitta al club dei Pirenei dopo un contenzioso con l'attaccante senegalese Mouhamed Diouf. La squadra, attualmente undicesima nella Ligue 2 francese, non può quindi rinforzarsi in vista della prossima stagione. Un problema serio al quale, però, è stata trovata una soluzione decisamente particolare.

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Il talent alla The Voice — Il club della seconda serie D'Oltralpe si avvale della collaborazione dell'influencer Valentin Liènard, che vanta circa 700mila followers tra YouTube e Instagram. Liènard, inoltre, è anche un calciatore amatoriale che gioca nella squadra riserve del Pau, nella lega National 3. L'infuencer, per conto della società, ha lanciato, tramite i suoi canali, una campagna con lo slogan: "Chi firmerà un contratto da professionista?".

Si tratta di un vero e proprio bando per giocatori dilettanti al quale seguirà un vero e proprio contest alla The Voice in cui i partecipanti si sfideranno per ottenere un posto nella formazione del Pau. Liènard stesso, sui suoi canali, ha spiegato e raccontato il format: "Selezionerò 30 iscritti ai miei canali che si sfideranno per un contratto da calciatore professionista. Come 'The Voice', che dà a un cantante la possibilità di diventare una star, l'idea è di dare a un giocatore l'opportunità di diventare professionista e unirsi a un club di Ligue 2. I 30 selezionati, poi, si sfideranno sul campo sotto l'occhio vigile dello staff del Pau nel corso di sessioni di allenamento, partite, test, situazioni di pressione reale. Ne rimarrà uno solo".

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