Il più grosso tra i ragni sconosciuti: gli scienziati lo chiamano “Scaloneta”

È una specie di ragno che si trova nella provincia di Misiones. Così tre scienziati hanno trovato un bel modo per onorare la Selección del ct Scaloni, campione del mondo in Qatar

Davide Capano

Ha otto occhi neri e il suo corpo è arancione. Quando una persona gli si avvicina, lui lo guarda. Può saltare per catturare la sua preda coinvolgendo una distanza doppia rispetto alle dimensioni della propria corporatura. Tra le oltre 50.000 specie di ragni nel mondo, ora spicca. È il ragno “Scaloneta”, come è stato chiamato da tre scienziati che hanno voluto omaggiare la Nazionale di calcio argentina, campione del mondo in Qatar.

“Stavamo studiando ragni sconosciuti nel paese e ci siamo resi conto che uno di loro ha rotto un po' gli schemi. Rifletteva lo spirito e la gioia che la squadra di calcio ci ha trasmesso giocando durante la Coppa del Mondo in Qatar”, ha dichiarato a Infobae Julián Baigorria, biologo e membro del Grupo de Investigación de Saltícidas de Argentina (GISA), della Fundación Azara e dell’Instituto Misionero de Biodiversidad (IMBio).

Insieme a Gonzalo Rubio ed Eric Stolar hanno deciso di chiamare il nuovo esemplare “Scaloneta”. Hanno già pubblicato la loro descrizione sulla rivista specializzata in aracnologia Peckhamia. È una scoperta scientifica, ma serve anche ai ricercatori per richiamare l’attenzione sulla conservazione della biodiversità nel luogo in cui vive questo ragno.

La Selección, capitanata da Lionel Messi, era stata chiamata “Scaloneta” in un gioco di parole che faceva riferimento al ct Lionel Scaloni ma con il suffisso “eta”. Alcuni non credevano che l’Albiceleste avrebbe funzionato così bene come ha fatto: ha vinto il Mondiale il 18 dicembre scorso.

“Messi, Scaloni e tutti i giocatori hanno formato una squadra indimenticabile. Designando questo nuovo ragno come Scaloneta, abbiamo pensato che fosse un bel modo per onorarli e restituire loro un po’ di tutta la gioia che ci hanno dato”, ha spiegato Baigorria.

Scaloneta è un ragno saltatore e appartiene alla famiglia dei Salticidae, descritta dal naturalista britannico John Blackwall nel 1841. Rappresentano la famiglia di ragni con la più grande diversità e le specie più ricche del pianeta. Vive nelle aree prative nel sud della provincia di Misiones, che ospita una delle cascate più grandi al mondo. Gli scienziati hanno trovato 5 esemplari all’interno della Riserva Naturale di Urutaú. Misura meno di 2 millimetri e può essere distinto dalle altre specie del suo genere per le differenze nelle loro strutture riproduttive. “I maschi Scaloneta sono più magri. Le femmine hanno l’addome più grasso”, ha chiarito il biologo. Si mangiano insetti e altre specie di ragni.