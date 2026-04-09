Chissà se esisterà mai un tempo e un luogo in cui non si parlerà più della surreale finale di Coppa d'Africa 2025. Gli spettri del rigore fallito da Brahim Diaz e del siluro di Pape Gueye nei tempi supplementari, continuano ad essere presenti nelle narrazioni e nei discorsi quotidiani. Forse, il contesto si sarebbe affievolito con un po' di tempo se la coppa fosse rimasta al Senegal. Con la riassegnazione e la sconfitta a tavolino dei leoni della Teranga, le polemiche attorno alla leggendaria finale del 18 di gennaio si sono accese più forti di prima. La benzina gettata sul torneo ormai è enorme e le fiamme si propagano ovunque fra parole, accuse e ricorsi. Dopo la rumorosa dimissione di Véron Mosengo-Omba, ex segretario generale della CAF, sono giunte dal governo di Dakar forti parole di condanna alla Confederazione africana di calcio. Accuse che non sono cadute nel nulla ma anzi, sono state fortemente riprese proprio dal presidente dell'organo continentale, Patrice Motsepe.