Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma sabato 1 novembre

Filippo Montoli 31 ottobre 2025 (modifica il 31 ottobre 2025 | 18:02)

Il posticipo del sabato di Bundesliga prevede il big match traBayern Monaco e Bayer Leverkusen. La gara è in programma alle ore 18:30 all'Allianz Arena e sarà diretta dall'esperto Deniz Aytekin. I padroni di casa puntano a siglare la nona vittoria in altrettante partite di campionato, mentre gli ospiti vogliono rimanere agganciati alla zona Champions League. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Bayern Monaco-Bayer Leverkusen.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Bayern Monaco non poteva sperare in un inizio di stagione migliore, anche perché sarebbe impossibile. La squadra di Vincent Kompany ha infatti vinto tutte le partite giocate fino a ora in tutte le competizioni. Con i 14 successi ha inoltre stabilito un nuovo record, superando quello del Milan che durava dalla stagione 1992/93. In Bundesliga arriva dalle vittorie su Borussia Dortmund (2-1) e su Borussia Monchengladbach (0-3). In settimana ha superato il secondo turno di Coppa battendo il Colonia 1-4.

Il Bayer Leverkusen, dopo l'inizio shock con Ten Hag, ha recuperato la giusta forma in campionato. La squadra di Hjulmand arriva da 4 vittorie consecutive in Bundesliga, a cui si aggiunge quella in Coppa di metà settimana contro il Paderborn (2-4). Discorso completamente diverso per la Champions League. Dopo tre giornate, i tedeschi sono a due punti in classifica e arrivano dal pesante 2-7 subito in casa contro il Psg.

Le probabili formazioni — BAYERN MONACO (4-4-2): Urbig; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Olise, Kimmich, Goretzka, Diaz; Kane, Jackson. Allenatore: Vincent Kompany.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Arthur, Garcia, Fernandez, Grimaldo; Ben Seghir, Poku; Schick. Allenatore: Kasper Hjulmand.

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, il pronostico di DDD — L'inizio di stagione delle due squadre ha portato i bookmakers a dare nettamente favorito il Bayern Monaco, con una quota di solo 1.20. Segue il pareggio a 7 e la vittoria del Bayer Leverkusen a 9.50. Oltre allo stato di forma, è anche lo storico dei precedenti tra le due squadre a essere favorevole ai bavaresi. Nei 104 incontri totali, 62 sono stati vinti dal Bayern, mentre solo 22 dagli ospiti. 20 infine i pareggi.

Ulteriore vantaggio dei padroni di casa per quanto riguarda le reti segnate: 208 contro le 123. Nelle ultime due stagioni, il Bayer Leverkusen non ha mai perso all'Allianz Arena in Bundesliga. Ma gli incredibili risultati di Xabi Alonso sono difficilmente replicabili dal suo successore. Considerate queste premesse, il pronostico del risultato esatto di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen è 3-1.