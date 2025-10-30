Era dal 1992/93 che una squadra dei top 5 campionati europei non faceva meglio dei rossoneri

Filippo Montoli 30 ottobre - 15:47

Il Bayern Monaco ha vinto tutte le prime 14 partite giocate nella nuova stagione. Nessuno nei cinque migliori campionati europei ha fatto meglio nella storia. Il precedente record apparteneva al Milan di Fabio Capello, stabilito nella stagione 1992/93 con 13 successi. Decisivo è stato il 4-1 rifilato al Colonia nel secondo round della Coppa di Germania. Il Bayern Monaco può ora pensare di allungare la striscia vincente, anche se i prossimi impegni sono complicati.

Il Bayern Monaco non smette più di vincere e registra un nuovo record — La squadra guidata da Vincent Kompany è una macchina da guerra quest'anno. I bavaresi non sanno più perdere né pareggiare. Solo vittorie fino a questo momento, dopo aver disputato 14 gare in tutte le competizioni. Dal 16 agosto, giorno della finale di Supercoppa tedesca vinta sullo Stoccarda, a mercoledì 29 ottobre il Bayern Monaco ha sconfitto tutte le squadre che gli si sono parate davanti. E guardando prestazioni e risultati, sono praticamente tutti successi meritati.

In campionato, dopo otto giornate, è primo con 30 gol fatti e solo 4 subiti. In Champions League dopo tre partite è a 12 reti realizzate e 2 concesse. In Coppa, infine, ha già superato due turni. Prima vincendo con il Wehen 3-2 e poi con il Colonia 4-1. È con quest'ultimo risultato che i bavaresi hanno fatto registrare questo incredibile record, secondo quanto riporta Transfermarkt. Superato così il Milan del 1992/93 allenato da Capello.

Il Bayern Monaco, pareggiando i 13 successi di fila dei rossoneri, aveva già fatto quello che nessuno prima era riuscito a fare. Adesso però ha riscritto la storia, facendo segnare il proprio nome su questo particolare traguardo. I bavaresi possono ora puntare ad allungare ulteriormente questa striscia, ma i prossimi impegni non sono dei più comodi. In campionato affronterà il Bayer Leverkusen in casa, mentre in Champions League dovrà andare al Parco dei Principi, nel big match con il Psg.