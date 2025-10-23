L'attaccante dei bavaresi ha fatto meglio della Pulce argentina e di CR7: 25 reti in sole 11 partite. Tuttavia, c'è un record che all'inglese è sfuggito

Mattia Celio Redattore 23 ottobre - 09:57

Non per nulla viene chiamato HurriKane. Perché ogni volta che Harry Kane scende in campo è veramente un uragano. Un uragano di gol. Nella sfida di ieri contro il Club Bruges, l'attaccante dell'Inghilterra ha impiegato appena 14 minuti per trovare la via della rete, grazie alla quale ha stabilito un nuovo record. Meglio di quello di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Kane, altro gol e altro record: l'attaccante del Bayern non si ferma più — 5 reti nelle prime tre partite di Champions League. Partenza a razzo quella di Harry Kane. In tutti i sensi. Nel 4-0 di ieri sera contro il Club Bruges, l'attaccante dell'Inghilterra ha realizzato la rete del 2-0 dopo soli 14 minuti, nove minuti dopo il primo gol di Lennart Karl, che lo ha visto a sua volta diventare il più giovane marcatore del club in Champions all'età di 17 anni e 242 giorni.

Con questa nuova marcatura, inoltre, anche Kane ha stabilito un nuovo record. Il 32 enne ha infatti segnato la sue 20^ rete in stagione e questo in sole 11 partite. È stato dunque più veloce persino di due fenomeni come Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto meglio. Se l'argentino, infatti, ha impiegato 17 partite (in tre occasioni), il portoghese c'è riuscito nel 2014-15 impiegandone però 13.

E non è tutto. Il classe '93 è ormai vicino a battere anche un altro record. Se dovesse segnare nella sua prossima uscita, Kane arriverebbe a quota 25 gol in Champions League con la squadra tedesca e, di conseguenza, supererebbe le 24 marcature realizzate con il Tottenham nella coppa dalle grandi orecchie. Inoltre, in caso di gol Kane arriverebbe ad eguagliare Wayne Rooney. L'ex attaccante del Manchester United, infatti, è per ora l'unico inglese ad aver realizzato 25 reti in Champions League con lo stesso club. Unica nota "negativa" è che il nativo di Londra potrebbe impiegare, male che va, 29 partite per raggiungere questo record, quando Erlig Haaland ha toccato questi numeri con il Manchester City impiegandone solo 20.