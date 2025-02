Il Psv frena anche con il Willem II: è allarme in vista della Juventus

Ai biancorossi non basta il gol di Lang e l'ottimo ingresso di Perisic. Domani l'Ajax può compiere l'aggancio in vetta. E martedì c'è la Juventus...

Alessandro Stella 8 febbraio - 21:27

Il Psv Eindhoven non riesce a dare seguito alla bella vittoria contro il Feyenoord in Coppa d’Olanda e frena ancora in campionato. Nella ventiduesima giornata di Eredivisie i prossimi euro-rivali della Juventus si fanno rimontare dal Willem II e non vanno oltre l’1-1. Succede tutto nel secondo tempo: al gol di Lang, risponde Tirpan a sette minuti dal termine. I biancorossi rimangono in vetta alla classifica, ma l’Ajax che ha ben due partite, in meno già domani potrebbe compiere l’aggancio.

Primo tempo: meglio il Willem, il Psv non sfonda e rischia — I primi quindici minuti sono piuttosto bloccati, con il Psv che fa fatica a costruire. Gli ospiti invece appaiono più propositivi e creano la prima occasione dopo otto minuti, ma il colpo di testa di Fatah sfiora soltanto la porta. La gara è molto spezzettata e i padroni di casa provano ad affidarsi alla tecnica di Lang e ai cross di Malacia per De Jong. Quest’ultimo al minuto 26 è protagonista della chance più importante degli uomini di Bosz, ma anche il suo colpo di testa da buona posizione termina fuori. Tra il 34’ e il 38’ entrambe le squadre non riescono a sfruttare alcuni errori difensivi dell’avversario. Prima il Willem con Tirpan che manda fuori con il destro dopo un’imprecisione di Lang. E quattro giri di lancetta dopo Bosch sbaglia completamente il disimpegno servendo involontariamente De Jong, ma l’attaccante del Psv controlla male e non spacchetta il regalo.

Secondo tempo: arrivano i gol, Tirpan riacciuffa Lang — Al 3’ i padroni di casa reclamano un rigore per fallo di mano di Sandra, ma l’arbitro non prende provvedimenti. Al quindicesimo minuto Bosz manda in campo Perisic e il croato risulta subito decisivo. Bastano sessanta secondi e l’ex Inter mette in mezzo un pallone telecomandato per Lang, che fulmina Didillon con un gran destro al volo sul primo palo e porta avanti il Psv. La partita va di nuovo sotto ritmo e al 72’ è ancora il centravanti olandese a sfiorare la doppietta, ma il portiere del Willem stavolta risponde benissimo. Il Psv prova a gestire il punteggio, ma a sette dal termine ecco l’improvviso gol del pareggio: Kaygin fa partire un tracciante da metà campo per Tirpan che brucia la difesa di casa e batte di precisione Benitez. Nel finale gtoli uomini di Bosz provano il tutto per tutto, ma non vanno oltre ad un buon tiro di Perisic ben parato da Didillon.

— Willem II (@WillemII) February 8, 2025

Psv, un altro passo falso: ora c’è la Juventus — Per la capolista arriva dunque un altro pari, inutile per la classifica e dannoso per il morale. A parte Perisic e Lang l’attacco ha tradito le attese e anche la difesa si è fatta trovare troppo scoperta sul gol del Willem. Ora martedì sera per i Boeren c’è la grande sfida di andata dei playoff di Champions League con la Juventus a Torino. E ora bianconeri, reduci da due vittorie in Serie A, hanno un Kolo Muani in più nel motore. De Jong e compagni saranno chiamati ad offrire una prestazione di ben altro livello.