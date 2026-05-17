Il Racing Santander è ufficialmente tornato in LaLiga dopo 14 anni di assenza, centrando una promozione storica con due giornate d’anticipo. La squadra cantabrica, uno dei club fondatori della massima serie spagnola, ha conquistato il salto di categoria grazie alla vittoria contro il Real Valladolid e alla contemporanea sconfitta dell’Almeria contro il Las Palmas. Un doppio incrocio favorevole che ha permesso ai biancoverdi di festeggiare senza attendere i risultati del Deportivo La Coruna. Dopo anni difficili tra Segunda Division e Segunda B, il club ritrova l’élite del calcio spagnolo. Decisivo il lavoro del tecnico José Alberto, capace di mantenere equilibrio e continuità. La promozione rappresenta un traguardo simbolico per una società che aveva perso la massima serie nel 2012.

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La gara contro il Valladolid ha confermato la crescita del Racing Santander, nonostante un avvio complicato e diversi momenti di sofferenza. L’inizio è stato equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, ma la squadra di José Alberto ha saputo colpire al momento giusto: al 33’ è stato Asier Villalibre a sbloccare il match con una conclusione acrobatica su sviluppo da calcio d’angolo. La reazione del Valladolid è arrivata prima dell’intervallo con il pareggio firmato da Jaouab, ancora sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa la partita ha cambiato volto: un episodio chiave ha visto il rigore assegnato ai padroni di casa con conseguente espulsione, episodio che ha indirizzato definitivamente l’incontro.

DONOSTIA, SPAIN - MAY 16: Jose Alberto Lopez, Manager del Real Racing Club de Santander, lanciato in aria dai giocatori durante i festeggiamenti dopo la promozione in LaLiga nel match tra Real Racing Club de Santander e Real Valladolid al Campos de Sport di El Sardinero il 16 maggio, 2026 in Donostia, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il Racing ha poi sfruttato gli spazi, trovando il nuovo vantaggio con Andrés Martín, bravo a finalizzare una ripartenza ben costruita. Nel finale, con il Valladolid sbilanciato, è arrivato anche il sigillo di Suleiman nei minuti di recupero, che ha fissato il risultato sul 4-1 e ha dato il via alla festa promozione. La contemporanea sconfitta dell’Almería ha reso matematico il ritorno del Racing in LaLiga, completando un percorso iniziato tra difficoltà economiche e sportive. Dopo anni tra Segunda e terza serie, il club torna così nel calcio che conta, riabbracciando una categoria che aveva lasciato nel 2012 e riscrivendo una pagina importante della propria storia.