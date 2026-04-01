Racing Santander-Gijon: lo streaming gratuito del match

Racing favorito grazie a un attacco più produttivo e alla vetta della classifica, mentre lo Sporting punta sulla solidità difensiva

Stefano Sorce 1 aprile - 00:58

Racing Santander e Sporting Gijon si affrontano il 1 aprile 2026 alle 20:00, in una sfida che mette in palio punti pesanti nella parte alta della classifica. Il Racing arriva da capolista e con numeri offensivi importanti, mentre lo Sporting è una squadra più compatta, meno brillante davanti ma difficile da superare. È una partita tra due approcci diversi, dove ritmo e gestione faranno la differenza. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI RACING SANTANDER-GIJON SU BET365.

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Momento Racing Santander — Il Racing sta facendo una stagione importante, costruita su un attacco continuo e sulla capacità di segnare con regolarità. I numeri lo confermano: quasi 2 gol di media e una sensazione costante di pericolosità. Nelle ultime partite, però, si è visto qualche segnale di calo. Dopo una serie positiva, sono arrivate due sconfitte che hanno leggermente rallentato il ritmo. Nonostante questo, la squadra resta solida e soprattutto in casa riesce a imporre il proprio gioco. Il punto di forza resta la produzione offensiva, ma serve maggiore attenzione dietro, perché quando concede troppo diventa vulnerabile.

Momento Sporting Gijón — Lo Sporting è una squadra più difficile da leggere. Non ha numeri offensivi particolarmente alti, ma ha una buona organizzazione difensiva che gli permette di restare sempre dentro le partite. Nelle ultime cinque gare ha alternato risultati, senza trovare continuità, ma mantenendo comunque una certa solidità. Subisce poco (meno di un gol a partita nelle ultime 10) e prova a colpire nei momenti giusti. Il problema resta la fase offensiva: segna poco e fatica a creare occasioni pulite, soprattutto contro squadre che tengono il pallino del gioco.