Le linee laterali dell'Estadio de Vallecas sono più larghe in campionato rispetto a quanto succede in Conference League

Filippo Montoli 27 ottobre - 09:56

Il terreno da gioco del Rayo Vallecano non ha le stesse dimensioni tra campionato e Conference League. La lunghezza è uguale, ma la larghezza cambia di più di un metro. Si passa così dai 66,6 metri de LaLiga ai 64 della competizione europea. Per il momento il club di Madrid ha deciso di modificare le linee del cambio a ogni partita. Andando avanti almeno fino a gennaio in Europa, il Rayo Vallecano potrebbe decidere di mantenere le dimensioni formato Uefa.

Rayo Vallecano, il continuo cambio di larghezza non fa bene al campo — Questa estate la possibilità di usare l'Estadio de Vallecas per le partite in Conference League era tutt'altro che certa. Uno dei principali motivi era quello legato alle dimensioni del campo. Per le norme Uefa, deve esserci infatti una certa distanza tra le linee di fondo e gli spalti. Dal punto di vista della lunghezza il campo è a posto. È bastato allontanare le porte di pochi centimetri dalle tribune alle spalle. Il problema più grande riguardava le linee laterali.

Per questo motivo il Rayo Vallecano è stato costretto a ridurre la larghezza del campo di più di un metro per lato per rispettare la distanza di sicurezza dalla fine del campo. In LaLiga, la squadra di Madrid gioca su un terreno largo 66,6 metri, mentre in Conference League si accorcia fino a 64 metri. Il continuo cancellare e tracciare linee non fa di certo bene allo stato del campo, fortemente criticato in questo inizio di stagione. Anche questo aspetto, inoltre, rischiò di non far giocare le partite casalinghe del Rayo a Vallecas.

Al momento, però, il club vuole continuare a modificare le dimensioni in base alla competizione disputata. E infatti nella gara di domenica sera contro il Deportivo Alaves, il campo è tornato alla solita larghezza. Le due partite fuori casa in campionato dopo l'impegno europeo con lo Shkendija hanno aiutato. I problemi potrebbero sorgere con due impegni casalinghi ravvicinati nelle due competizioni: una situazione che si è già verificata a inizio stagione e che si riproporrà a inizio novembre. Il Rayo affronterà il 6 il Lech Poznan e il 9 il Real Madrid.