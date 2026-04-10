Il Real Madrid sogna Deschamps: l’indiscrezione dalla Francia

L'avventura del tecnico francese dopo USA2026 potrebbe arrivare al capolinea e l'opzione Madrid è viva

Michele Massa 10 aprile - 16:55

Possibile svolta in casa Real Madrid in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fabrice Hawkins su RMC Sport, il nome di Didier Deschamps sarebbe finito nella shortlist dei Blancos per il futuro della panchina. L’attuale commissario tecnico della Francia è destinato a lasciare il proprio incarico dopo il prossimo Mondiale in programma quest'estate. Aprendo così alla possibilità di un ritorno nel calcio per club dopo anni alla guida dei Bleus.

Deschamps, profilo di esperienza internazionale per ripartire — Deschamps rappresenta una figura di altissimo profilo: campione del mondo da allenatore nel 2018 e finalista nel 2022, oltre che vincente anche da calciatore, il tecnico francese garantirebbe esperienza, leadership e mentalità vincente. Un identikit che si sposa perfettamente con le esigenze del Real Madrid, sempre alla ricerca di figure capaci di gestire grandi campioni e pressioni elevate. La speranza è quella di far ripartire un ciclo vincente stile quelli avuti con Zidane e Ancelotti, grandi gestori che riescono a mantenere "più galli nello stesso pollaio".

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Al momento si tratta di una candidatura, non di una trattativa avanzata. Il Real Madrid starebbe infatti valutando diversi profili per il futuro, inserendo Deschamps tra le possibili opzioni in vista della prossima stagione. Molto dipenderà dalle tempistiche del suo addio alla nazionale francese e dalle scelte strategiche del club spagnolo, che si prepara a una possibile nuova era in panchina.

Nel mentre la posizione di Arbeloa scotta sempre di più. Il tecnico spagnolo non ha convinto, complice le varie difficoltà sui percorsi ancora attivi (Champions League e Liga). Al netto delle tantissime assenze, tra cui quella di Mbappé fino a qualche settimana fa. L'allenatore non ha convinto su molteplici aspetti, tra cui quello del gioco, spesso criticato dai tifosi del Real nel corso della stagione. Saranno decisive dunque le prossime partite per la decisione finale sullo spagnolo, ma salvo un clamoroso finale di stagione, il futuro, almeno per lui, sembra essere già del tutto scritto.