Il River Plate ha sconfitto ai rigori il San Lorenzo per 4-3 nella gara degli ottavi di finale dei playoff del torneo di Apertura e se la vedrà ai quarti con il Gimnasia. La vittoria è arrivata dopo uno splendido 2-2 al Monumental e una lunga lotteria dei rigori.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 10 Maggio: Juan Fernando Quintero del River Plate festeggia dopo la vittoria della sua squadra ai calci di rigore negli ottavi di fianel del Torneo Apertura Mercado Libre 2026 tra il River Plate e il San Lorenzo all' Estadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Quattro gol e la lotteria dei rigori per battere il San Lorenzo

I tempi regolamentari sono finiti con un pareggio per 2-2 e si è quindi dovuti andare ai rigori nella sfida degli ottavi di finale del Torneo Apertura del campionato argentino. Allo stadio Monumentale il River Plate diha faticato contro un ottimo San Lorenzo. La squadra ospite è passata in vantaggio al 37° minuto con gol die i padroni di casa hanno pareggiato solo al 55° grazie al gol di Acuna. Al 94° minuto, ecco il dramma: Lopez riporta in vantaggio El Ciclon e fa tremare il Monumental. A salvare Los Millonarios ci pensa, però, al 120° l'ex Pescara . E si va ai rigori. Alla fine, per 4-3, la vittoria arride ai padroni di casa, che passano il turno e giocheranno i quarti contro il Gimnasia che ha eliminato il Vélez Sarsfield.

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Santiago Beltràn, l'eroe del River

causa degli errori di Giuliano Galoppo e Kendry Páez, il giovane portiere ha dovuto farsi trovare pronto davanti a Rodríguez e De Ritis ed è riuscito a tenere in vita la sua squadra. Visiblmente contento, ma anche provato ed emozionato, dopo la partita, commentando la serata al cardiopalma, ha detto: "Non credo che giocherò mai più una partita così emozionante. Ho provato tantissime emozioni per essere riuscito ad aiutare la squadra".

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Eroe di giornata, anzi della nottata, è stato il portiere del River Plate,. Il 21enne, infatti, ha parato due rigori e indirizzato decisamente la lotteria dal dischetto. Specialista proprio nel parare i calci di rigore, ha anche fatto una bella parata nel primo tempo negando la doppietta ad Auzmendi. Dopo aver fallito i primi tre, ne ha parati due decisivi: a