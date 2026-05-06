L’ex presidente del River Plate, Rodolfo D'Onofrio, è tornato a parlare pubblicamente in un momento delicato per il club, lanciando un messaggio diretto ai tifosi dopo le recenti contestazioni nei confronti della squadra.

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River Plate in crisi...ma fischiare non serve a nulla

Dopo la sconfitta contro Atlético Tucumán, il clima allo stadio Monumental si è fatto particolarmente teso, con fischi e insulti rivolti ai giocatori per il rendimento considerato insufficiente nelle ultime settimane. In questo contesto, D’Onofrio ha invitato i sostenitori a cambiare atteggiamento, sottolineando come le critiche non producano effetti positivi.

“Non serve a nulla insultare o fischiare”, ha dichiarato l’ex dirigente, spiegando che i giocatori non modificano il loro modo di giocare a causa delle proteste del pubblico. Pur riconoscendo il diritto dei tifosi di esprimere il proprio malcontento, ha evidenziato come questo tipo di comportamento non aiuti la squadra in un momento già complicato. Il suo consiglio è stato chiaro: meglio evitare contestazioni e, piuttosto, optare per il silenzio: “Non dico di applaudire, ma almeno di non insultare”, è il senso del messaggio rivolto alla tifoseria, invitata a sostenere il club in maniera più costruttiva.

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La difesa è anche per Di Carlo

Nel corso dell’intervento, D’Onofrio ha anche difeso l’attuale presidente Stefano Di Carlo, definendolo: "Un giovane di grande capacità". Sottolineando come si trovi ad affrontare una fase complessa che richiede leadership e equilibrio. Proprio il tema della leadership è stato centrale nella sua analisi.

L’ex numero uno del club ha evidenziato come, rispetto al passato, nella rosa attuale manchino figure carismatiche come Jonathan Maidana, Leonardo Ponzio o Enzo Pérez, giocatori che durante la sua gestione rappresentavano punti di riferimento nello spogliatoio. Le parole di D’Onofrio riaprono così il dibattito sul momento del River, tra risultati altalenanti e tensioni con il pubblico. Il suo appello, però, va oltre la semplice analisi tecnica: è un invito a ricompattare l’ambiente, evitando che le critiche possano aggravare una situazione già fragile.

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