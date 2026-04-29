Bragantino e River Plate si affrontano in una delle sfide più interessanti della terza giornata del Gruppo H di Copa Sudamericana, in un match che potrebbe già iniziare a delineare le gerarchie del girone. Guarda ora Bragantino-River Plate GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Bragantino-River Plate: dove vedere la Copa Sudamericana in Streaming e in Tv

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Qui Bragantino

Ilsi presenta davanti al proprio pubblico con tre punti conquistati nelle prime due giornate e con la sensazione di essere ancora una squadra alla ricerca della definitiva continuità. L’esordio in Venezuela contro il Carabobo aveva lasciato parecchia amarezza per la sconfitta di misura arrivata in una partita dove i brasiliani avevano faticato soprattutto nella gestione del possesso e nella produzione offensiva.

Molto diversa, invece, la seconda uscita contro il Blooming, una gara caotica e piena di ribaltamenti che il Bragantino è riuscito a vincere soltanto nei minuti di recupero grazie al gol decisivo di Pitta al 96’.

Qui River Plate

Il River Plate arriva invece in Brasile ancora imbattuto nel girone e con maggiore solidità rispetto agli avversari. I Millonarios hanno aperto il loro cammino con un pareggio per 1-1 sul difficile campo del Blooming in Bolivia, una trasferta sempre complicata soprattutto dal punto di vista ambientale. Successivamente è arrivata la vittoria interna contro il Carabobo all’Estadio Mas Monumental, decisa dal gol di Driussi in una gara controllata quasi interamente dalla squadra argentina.

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Bragantino-River Plate, probabili formazioni

Cleiton; Augusto, Henrique, Marques, Santos; Fabinho, Marcelinho Braz; Leles, Rodriguinho, Vinicinho; Fernando.: Vagner Mancini

River Plate (4-2-3-1): Beltran; Bustos, Pezzella, Rivero, Vina; Castano, Vera; Meza, Quintero, Subiabre; Freitas. Allenatore: Eduardo Coudet

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