Il sereno dopo il Klassiker vinto: Tuchel “Mane lo conosco bene, ha solo bisogno di un gol”

Si è parlato molto di Sadio Mane nella sua prima stagione al Bayern Monaco, con un infortunio a lungo termine che ha reso balbettante e discontinuo il suo rendimento.

Adesso che Julian Nagelsmann è stato sostituito da Thomas Tuchel, il Bayern è ripartito bene battendo il Borussia Dortmund nel Klassiker e rilanciandosi in testa alla classifica.

E Mane?

Tuchel ne ha parlato subito: “Lo conosco bene dall'Inghilterra. Non c'è dubbio che Sadio sia un giocatore assolutamente eccezionale", ha detto Tuchel ai giornalisti prima della sua seconda partita in carica. Ha segnato 20, 30 gol ogni anno per il Liverpool ed è stato un giocatore chiave assoluto lì. La sua qualità è fuori dubbio. Anche alla sua età, ci vuole sempre tempo per acclimatarsi dopo un cambio di club. Ciò può richiedere tempo ", ha aggiunto Tuchel. “Non ci sono dubbi sulla sua qualità e su cosa può portarci. Si tratta di fiducia e pazienza in modo che possa riprendere il ritmo. Un gol di solito aiuta la fiducia".

Mane ha collezionato 29 presenze con il Bayern in questa stagione con un bilancio parziale di 11 gol e cinque assist, con la sua prima uscita per Tuchel che è arrivata dalla panchina negli ultimi 20 minuti della vittoria per 4-2 sul Dortmund.

Il suo ultimo gol è arrivato a ottobre, ma ha accumulato costantemente i suoi minuti dopo un'assenza di tre mesi per infortunio, e la speranza è che Tuchel conceda a Mane il tempo e la "pazienza" per prosperare. E non sarebbe una brutta cosa se iniziasse a riunirsi contro il Man City nei quarti di finale di Champions League, dopotutto Mane ha segnato sette volte in 15 partite contro il City da giocatore del Liverpool.