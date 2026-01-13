Il tecnico del Barnsley contro Szoboszlai: “Quel tacco è stato irrispettoso”

Il giocatore del Liverpool è finito al centro di una polemica per via di un gesto che è stato considerato irrispettoso nei confronti degli avversari

Luca Gilardi Collaboratore 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 14:12)

La sfida di FA Cup tra Liverpool e Barnsley, terminata 4-1 in favore dei Reds, è stata segnata da un episodio che ha infuocato la polemica. Protagonista "involontario" della vicenda è stato Dominik Szoboszlai, finito nel mirino del tecnico del Barnsley, Conor Hourihane.

Il gesto di Szoboszlai, cos'è successo — Al 40' del primo tempo, con il Liverpool già avanti 2-0 e in apparente controllo della gara, Szoboszlai ha commesso un errore tanto clamoroso quanto evitabile. Pressato nei pressi della propria area di rigore, invece di optare per una soluzione semplice e sicura, il centrocampista ha tentato un colpo di tacco che si è rivelato disastroso. Il pallone è finito sui piedi di Adam Phillips, che non ha avuto difficoltà a depositarlo in rete, riaprendo momentaneamente la partita.

Un gesto che, al di là dell'errore tecnico, è stato interpretato come una mancanza di rispetto. Hourihane, ai microfoni di TNT Sports, non ha usati mezzi termini: "Sono rimasto davvero sorpreso da quella giocata. In certe zone del campo devi essere serio, devi rispettare la partita e l'avversario". Poi l'affondo: "Non credo che avrebbe fatto una cosa del genere contro l'Arsenal, il Chelsea o in una partita di Champions League. Ed è questo che mi ha infastidito".

Hourihane su Szoboszlai: "Irrispettoso" — Imbeccato subito dopo da un'altra domanda sul colpo di tacco di Szoboszlai, Hourihane ha risposto senza esitazioni: "Sì, è stato irrispettoso, perché manda un messaggio. È come dire dire 'Posso permettermi di farlo contro di voi'". E ancora: "Se fosse stata una gara equilibrata o una sfida di altissimo livello, non avrebbe mai tentato quella giocata".

Il Liverpool ha poi ristabilito le distanze e chiuso la partita con autorità, confermando il divario tecnico e fisico tra le due squadre. Nonostante l'amarezza per l'episodio, il tecnico del Barnsley ha voluto sottolineare l'orgoglio per la prestazione dei suoi giocatori. La sua squadra ha lottato e cercato di limitare un avversario nettamente superiore. Per un momento ha persino sognato di rientrare in partita: "Questo è il livello che stiamo affrontando", ha concluso Hourihane, confermando la propria soddisfazione per quanto messo in mostra dalla sua squadra.