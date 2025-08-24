Il Colonia ha iniziato bene questa nuova edizione della seconda divisione tedesca, portando a casa i primi ed importanti tre punti conquistati su un campo ostico come quello del Mainz. Il quotidiano tedesco Bild ha riportato una curiosità riguardante la partita di oggi: Kwasniok, allenatore dei Caproni, ha indossato la prima maglia della sua squadra. Secondo il regolamento della DFL , ovvero la Lega Calcio della Germania , il tecnico ha avuto il permesso di indossare la divisa ma doveva essere diversa da quella dei giocatori in campo in modo tale da evitare confusione. Visto che i suoi giocatori hanno indossato la maglia nera , Kwasniok ha potuto utilizzare la prima maglia senza nome e numero sulla schiena.

Da dov'è nata l'idea e le prime emozioni

Al termine della partita, Kwasniok ha spiegato com'è nata l'idea di indossare la maglia del suo club: "Posso raccontare com'è andata. Ad una serata degli sponsor ho visto la presentazione della maglia e mi è venuta la pelle d'oca ed è successa la stessa cosa anche con la presentazione della maglia nera. In quel momento ho pensato che se avessi avuto il permesso, l'avrei indossata. Il mio obiettivo è impegnarmi per il Colonia e lo sto facendo. Indosso questa maglia con orgoglio. Poi pensavo che la combinazione tra il rosso, il bianco ed il nero poteva far sempre la squadra un po' più snella. Alla fine, non appena ho visto in televisione, è andata così così".