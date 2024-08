Il Var spiega l’annullamento del gol nel derby: emoticon, che risate…

La posizione del piede destro di Joaquín Laso non è stata sufficiente per consentire al Racing Avellaneda di realizzare quello che sarebbe stato l'1-0. Così, il derby di Avellaneda si è concluso senza gol.

Al 44esimo minuto del primo tempo al Cilindro, stadio del Racing, Sosa ha cambiato la traiettoria del colpo di testa di Roger Martínez e ha portato il vantaggio il Racing, ma il suo gol è stato invalidato su richiesta del Var. Il fallo è stato classificato come una decisione fattuale, nel senso che non richiedeva la revisione da parte dell'arbitro principale, in questo caso Nicolás Ramírez, sullo schermo situato sul campo di gioco. Quando si pareggiano le posizioni, la mano di Kevin Lomónaco (Independiente) non fa parte del gioco. Pertanto, il piede destro di Joaquín Laso (Independiente) è l'ultimo sulla linea blu, mentre quello di Sosa (Racing) è delimitato dalla linea rossa.

Alla fine il Racing non ha approfittato della superiorità numerica ed è stato ben lungi dallo sconfiggere un Independiente che ha resistito più di un'ora con un giocatore in meno. Dal Racing le ripercussioni non hanno tardato ad arrivare. Fatto sta che Gonzalo Costas, figlio e assistente sul campo dell'allenatore del Racing, si è rivolto ai social network per dimostrare, con ironia, il disagio dello staff tecnico rispetto alla decisione. Come ha fatto? Pubblicando il video dell'audio del VAR insieme alle emoticon che piangono dalle risate.