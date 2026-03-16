Un altro weekend calcistico si sta lentamente spegnendo con le gare dei massimi campionati in giro per il mondo che oggi chiuderanno definitivamente i battenti per la giornata in corso. Grande spettacolo come sempre in Premier League, nonostante il percorso in salita di vari giocatori italiani all'estero. Pochissimi minuti per Federico Chiesa con la maglia del Liverpool, chiamato in causa da Slot soltanto al 91', in pieno recupero per l'1-1 definitivo contro il Tottenham di Vicario tra le mura amiche. Non sorride neanche la colonia del Bel Paese in Francia in forza al Paris Fc, reduci da uno 0-0 contro lo Strasburgo, con Coppola e Immobile in campo dal primo minuto. Ancora non convocato infine Lorenzo Lucca con il Nottingham Forest, ufficialmente fuori rosa. Tra volti noti e giovani emergenti dal grandissimo talento, scopriamo le sorti degli italiani all'estero nel corso del weekend appena terminato.