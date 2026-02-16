Un altro weekend calcistico è appena trascorso e ha portato con sé numerose sorprese, soddisfazioni e novità per la folta truppa degli italiani all'estero. Tra chi ha giocato, segnato o perso clamorosamente si posiziona anche chi sta raccogliendo consensi e applausi in panchina o, ancora, chi aspetta la sua occasione per brillare. La Premier League ha lasciato spazio all'FA Cup con un po' di turnover per le big. Riposa Gigio Donnarumma che si accomoda per una volta in panchina mentre sorride Federico Chiesa, titolarissimo con il Liverpool seppur a secco di gol. Ha però contribuito nel convincente successo per 3-0 in casa contro il Brighton, proseguendo nella competizione. Ma è già vigilia, perché la Premier tornerà subito mercoledì con la prima gara della 26° giornata. Intanto scopriamo tutto ciò che è successo in questi ultimi giorni agli italiani all'estero tra volti nuovi, talenti già scoperti e grandi fuoriclasse.