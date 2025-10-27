Un altro weekend calcistico è ormai alle spalle, in una settimana che è stata davvero molto ricca tra i vari campionati e le coppe europee. Sventola sempre altissima la bandiera dei calciatori italiani all'estero che hanno ben figurato nei giorni scorsi a partire da Guglielmo Vicario, super protagonista nella notte di Champions in trasferta contro il Monaco, salvando più volte il risultato con le sue parate. Anche in Premier ha festeggiato lo splendido 3-0 fuori casa al cospetto dell'Everton, conquistando un altro voto in pagella molto alto. Non smette di stupire anche Vincenzo Grifo, che pennella la sua seconda punizione consecutiva che termina in goal. Un 2-0 del suo Friburgo contro l'Utrecht, mentre in campionato si è arreso al ko per 2-0 per mano del Bayer Leverkusen. Ma non ci sono solo volti noti che ben stanno figurando all'estero: scopriamo anche gli altri talenti italiani che hanno scelto di avere fortuna lontano dal Bel Paese.