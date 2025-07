Ilves-Shakthar Donetsk, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Ilves-Shakhtar Donetsk, dove vedere la sfida di Europa League

Ilves-Shakhtar Donetsk, sfida valevole per il ritorno della prima fase di qualificazione in Uefa Europa League 2025/26 ed in programma giovedì 17 luglio 2025 al Tammelan Stadion di Tampere (Finlandia) con calcio d'inizio alle ore 18:00, non sarà trasmessa in diretta da nessuna emittente italiana, per cui non sarà possibile vederla né in tv né in streaming. Non sono stati infatti acquisiti i diritti per questa prima parte della competizione, in attesa dell'ingresso dei club italiani. Successivamente il torneo verrà trasmesso su Sky Sport e Now Tv in diretta tv e in streaming.