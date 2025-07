Svezia-Inghilterra, dove vedere la partita in diretta tv e streaming live

Ecco tutte le informazioni sul dove vedere il match tra la Svezia e l'Inghilterra, valevole per i quarti di finale dell'Europeo Femminile, che si sta svolgendo in Svizzera. La partita, che si giocherà questa sera presso il Letzigrund di Zurigo, inizierà alle ore 21:00. La vincitrice di questa sfida incontrerà l'Italia di Andrea Soncin in semifinale.