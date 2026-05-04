La seconda lega in Belgio è spesso citata come uno dei campionati più “particolari” d’Europa per il suo sistema di retrocessioni. Ma una precisazione è fondamentale per evitare fraintendimenti: non è vero che retrocede automaticamente la quint’ultima classificata.

Il meccanismo è infatti più complesso. In quella competizione, diverse squadre partecipanti sono formazioni U23 delle principali società belghe, come quelle legate a club di prima fascia. Queste seconde squadre hanno uno status speciale: possono competere nel campionato professionistico, ma non possono retrocedere nelle divisioni inferiori.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

U23 tutelate e una classifica davvero particolare, cosa sta succedendo in Belgio

Di conseguenza, la dinamica della retrocessione viene influenzata dalla composizione del torneo. Nella parte bassa della classifica, spesso ci si ritrova con molte di queste squadre giovanili. Mentre tra i club “pieni” resta soltanto una realtà tradizionale, come lo Charleroi e il RWDM.

2. Liga belgijska: drużyna piąta od końca spada, bo drużyny pod nią to młodzieżówki największych belgijskich klubów xD pic.twitter.com/SBQO7Nstr5 — JanekJanek (@JanekJanek__) May 3, 2026

Ed è proprio qui che nasce la particolarità: la squadra che occupa la posizione destinata alla retrocessione non è necessariamente la quint’ultima in senso assoluto, ma l’ultima tra i club effettivamente eleggibili alla retrocessione, escludendo quindi le U23. Questo significa che una squadra può trovarsi sopra alcune avversarie in classifica, ma comunque scendere di categoria perché quelle sotto non sono retrocedibili.

Il sistema è stato introdotto per garantire minutaggio e sviluppo ai giovani talenti, offrendo un campionato competitivo alle seconde squadre di club come Club Brugge, Anderlecht e Genk, ma continua a generare discussioni per la sua natura poco intuitiva.

Live Streaming

In Italia, questo modello viene osservato con grande interesse soprattutto alla luce dell’esperienza delle squadre U23. Il Milan U23, ad esempio, dopo la retrocessione in Serie C, rappresenta un caso che alimenta il dibattito su come integrare meglio i progetti giovanili nei campionati professionistici.

In sintesi, il sistema belga non premia né penalizza “a caso”. Semplicemente ridefinisce la retrocessione in base alla natura delle squadre partecipanti, creando una classifica che va letta con attenzione e non solo in termini numerici assoluti.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365