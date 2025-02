In Europa nessuno come Dembélé: il capocannoniere del 2025 è lui

La classifica marcatori di quest'anno parla francese, a Parigi si coccolano il proprio gioiello che sta vivendo una nuova vita

Michele Massa 21 febbraio 2025 (modifica il 21 febbraio 2025 | 11:51)

L'ultima intuizione targata Luis Enrique risponde al nome e cognome di Ousmane Dembélé. Il francese è la vera star di questo Psg e il suo inizio di 2025 è da sogno. Il calciatore che con fatica palleggiava nella sua presentazione al Barcellona o che indossava l'etichetta del "discontinuo" è oramai un lontano ricordo.

Dembélé meglio di Kane e Mbappé, il capocannoniere del 2025 è lui — Siamo solo a febbraio, ma le prime stime promettono bene. In questo momento l'attaccante del Psg è il calciatore con più gol in Europa nei primi mesi di questo 2025. Con la doppietta nel rotondo 7-0 inflitto al Brest, l'ex Barcellona ha portato il suo score a 15 marcature in 9 partite (andando a segno in otto di queste). Numeri da record e medie altissime, specialmente nel confronto con i suoi rivali.

Ousmane Dembélé, attaccante del PSG. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Al secondo posto nella classifica marcatori, in questo momento c'è un altro francese in formissima: Kylian Mbappé. La stella del Real Madrid è a 11 centri in 13 partite. Il podio è chiuso da Retegui e Kane, a quota 9 gol in 10 partite. Appena fuori dal podio troviamo invece Lewandowski e Salah fermi a 8 gol in 9 presenze.

La rinascita del francese, dal nuovo ruolo alla fiducia di Luis Enrique, così è rinato — Spiegare la rinascita della stella del Psg potrebbe essere molto semplice. Basta chiedere a Luis Enrique, il tecnico spagnolo orfano di una vera e propria prima punta ha deciso di gettare nella mischia il giovane Dembélé da "falso 9". L'esperimento è riuscito dal primo momento, l'ex Barcellona è rinato: corsa, sacrificio e precisione sotto porta.

Il trio formato da Dembélé, Barcola e Kvaratskhelia inizia a spaventare anche in Champions League. I "giovani terribili" di Luis Enrique hanno affinato la loro intesa e mentre in Ligue 1 c'è da gestire il vantaggio sul Marsiglia, in Europa è periodo d'assalto. Prossimo round gli ottavi di finale, dove ci sarà una tra Barcellona e Liverpool.