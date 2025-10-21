La squadra spagnola è diciassettesima con soli 7 punti, raccolti tutti con lo stesso risultato

Filippo Montoli 21 ottobre - 16:22

Il Celta Vigo è l'unica squadra di LaLiga senza vittorie in stagione. Nelle prime nove giornate ha raccolto solo 7 punti e tutti con il risultato di 1-1. La squadra del Nord-Ovest di Spagna si trova così al 17esimo posto in classifica. L'inedito impegno in Europa League sembra influenzare le prestazioni di una squadra che la scorsa stagione chiuse al settimo posto in campionato. Ecco l'incredibile dato riguardante l'inizio di LaLiga del Celta Vigo.

L'inizio di stagione del Celta Vigo e due casi del passato — La pareggite può colpire chiunque e all'improvviso. La Juventus dell'anno scorso e in parte di questa stagione ne è un esempio, ma di casi se ne possono trovare molti di più. A essere invece più raro è che una squadra raccolga sempre lo stesso risultato e in rapida successione. È il caso del Celta Vigo, che quest'anno ha già inanellato sette 1-1 nelle prime nove giornate di campionato. In LaLiga è infatti l'unica squadra rimasta a non aver ancora vinto una singola partita. Ai sette pareggi si aggiungono quindi due sconfitte, quelle contro Getafe (0-2) ed Elche (2-1).

La squadra ha cambiato poco rispetto all'anno scorso, quando ottenne la qualificazione all'Europa League. È questo impegno infrasettimanale che potrebbe aver influenzato i risultati per ora. I pareggi infatti sono comunque arrivati anche contro tre squadre di prima classe come Villarreal, Atletico Madrid e Betis, rispettivamente terza, quarta e quinta in classifica. È in Europa, invece, che è arrivata l'unica vittoria stagionale. Quella contro il Paok, terminata 3-1 e valida per la seconda giornata.

A fare effetto è anche un altro dato. Il Celta Vigo ha già eguagliato il numero di pareggi ottenuti nella passata stagione. Casi simili a quello della squadra spagnola non sono molti, ma se ne possono citare due in particolare, anche se dall'esito diverso: il Mantova nella Serie A del 1966/67 e il Sunderland nella Premier League del 2014/15. La prima ottenne undici 0-0 in quella stagione sui ventidue pareggi totali, mentre la seconda nove 0-0 su diciassette. Il Celta Vigo è sulla buona strada per puntare al record.