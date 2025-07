Radu lascia l’Italia e riparte dalla Liga: è stato presentato dal Celta Vigo dopo il trasferimento a parametro zero dall’Inter. “Ho scelto senza esitazioni. Le difficoltà mi hanno reso più forte. Qui posso crescere e fare bene”

Silvia Cannas Simontacchi 9 luglio - 19:15

Andrei Radu è stato accolto con grande entusiasmo allo stadio Balaídos, dove il Celta Vigo lo ha presentato ufficialmente come nuovo portiere. Per il classe 1997 è l'inizio di una nuova avventura: dopo tanti anni in Italia, una breve esperienza in Inghilterra e una parentesi in Francia, oggi saluta la Serie A per misurarsi, per la prima volta, con la Liga spagnola.

Radu: "Sul Celta mai avuto dubbi" — Radu ha firmato con il club galiziano un contratto quadriennale, fino al 2029. In scadenza con l’Inter a giugno 2025, si è trasferito al Celta a parametro zero dopo aver iniziato la stagione proprio in nerazzurro e averla conclusa in prestito al Venezia, dove ha trovato spazio e continuità. Le sue buone prestazioni in Laguna gli sono valse la chiamata dei Celestes.

Durante la presentazione, Radu ha ricordato il momento in cui ha saputo dell’interesse del Celta: “Mi hanno cercato fin da subito, e per me è stato sufficiente. Le trattative ci sono state, ma non ho mai avuto dubbi”, ha spiegato sorridendo.

A colpirlo, da subito, è stato l’ambiente: “Qui c’è tutto per fare bene. Vedo una squadra giovane, ambiziosa e determinata. Voglio imparare lo spagnolo, dammi tre mesi! Abbiamo tempo per lavorare e crescere insieme”.

Il portiere rumeno non ha nascosto di aver vissuto qualche difficoltà negli ultimi anni, sostenendo che tuttavia abbiano rafforzato il suo carattere: “La mia forza più grande è la mentalità. Ho attraversato momenti difficili che mi hanno fatto crescere come uomo e come professionista.”