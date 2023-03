Incendio nella notte, chiuso il campo di allenamento del Birmingham

Questa la nota ufficiale pubblicata dal Birmingham sui propri canali social: "Il Club può confermare che il campo di allenamento di Wast Hills ha subito danni a causa di un incendio. I vigili del fuoco di Hereford e Worcester hanno assistito alla scena e sono rimasti sul posto nelle prime ore di venerdì 3 marzo. Nessuno è rimasto ferito. Lo staff e i giocatori sono stati contattati e la struttura rimane chiusa fino a nuovo avviso. Il Club continuerà a mantenere i contatti con i servizi di emergenza e non rilascerà ulteriori commenti in questo momento".

Come riporta la BBC, l'incendio pare che sia scoppiato poco prima delle 2:30 di notte. Per spegnere le fiamme sono stati impiegati più di 40 vigili del fuoco. Il Birmingham, guidato in panchina da John Eustace, sarà impegnato in trasferta al DW Stadium contro il Wigan nella prossima giornata di campionato. I Blues, reduci da quattro sconfitte consecutive, occupano la diciannovesima posizione in Championship, a +7 sulla zona retrocessione.