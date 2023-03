Monza, Palladino: “Le critiche è giusto ci siano, ma devono essere costruttive”

Le parole dell'allenatore dei brianzoli alla vigilia del match con l'Empoli

Serena Calandra

Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia del match con l'Empoli. Diverse le considerazioni del tecnico del Monza, dopo la gara persa con la Salernitana domenica scorsa: "Questa settimana abbiamo lavorato su ciò che non abbiamo fatto bene a Salerno. Ho visto un gruppo carico e motivato. Abbiamo analizzato i nostri errori, ci teniamo a riprendere ciò che di buono abbiamo fatto fino adesso. Se devo essere pignolo sul 2-0 in favore della Salernitana abbiamo perso l'identità, questo non mi è piaciuto".

"Faccio giocare sempre chi merita di giocare - prosegue l'allenatore dei brianzoli -, personalmente le valutazioni le faccio di partita in partita. Gioca chi ha fame e voglia. Le critiche dopo la sconfitta di Salerno? Non leggo tantissimo ma è giusto che arrivino. L'importante è che siano costruttive, fanno crescere il gruppo squadra ed anche a me. In porta chi protagonista? La settimana scorsa l'ho voluto comunicare mettendoci la faccia, volevo dargli una possibilità e credo che Alessio Cragno abbia fatto una buonissima partita. Contro l'Empoli partirà Di Gregorio dall'inizio perché esistono delle gerarchie".

Ancora Palladino: "Sensi? Questa settimana l'ho visto molto meglio, ce l'ha messa tutta per rientrare. Ho centellinato le sue presenze perché avevo il timore di ricadute. Non ha i 90 minuti nelle gambe ma è a disposizione. Mota Carvalho invece ha avuto una distorsione alla caviglia, i tempi di recupero non saranno lunghissimi. L'Empoli? E' una squadra che nelle ultime 9 ha perso solamente contro Roma e Napoli ed ha giocatori molto importanti. Sotto certi punti di vista sarà più difficile domani rispetto a Salerno. Sono bravissimi nel palleggio, noi dobbiamo lavorare di squadra e voglio vedere la giusta fame e cattiveria in campo. A Salerno negli spogliatoi ho visto la giusta rabbia agonistica che domani dovrà esser trasformata in energia".