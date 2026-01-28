Il calcio offre spesso offerte di lavoro altamente remunerative ma spesso anche molto particolari

Quello calcistico, si sa, è un mercato lavorativo a parte. All'interno girano somme di denaro enormi e le offerte, spesso e volentieri, riguardano cifre astronomiche e clausole di vario genere. Quello che pochi sanno è che tutto questo non riguarda solo i calciatori, ma anche tutti gli altri lavoratori del settore: allenatori, fisioterapisti, mascotte. Basta farsi un giro sul sito FutbolJobs. Il portale, da oltre un decennio, offre posti di lavoro in questo strano mercato e spesso le offerte sono corredate da clausole e incentivi decisamente particolari.

Il bonus Porsche — Su FutbolJobs si trovano posizioni di ogni tipo, ma sempre legate al mondo del calcio. Ovviamente anche posizioni per calciatori e allenatori. Uno dei casi più particolari, del 2024, riguarda una posizione aperta nella Saudi Pro League per un centravanti. Il profilo cercato era quello di un nove vero, con esperienza nei campionati europei e con meno di 28 anni. Lo stipendio proposto era dai due ai quattro milioni di euro netti a stagione. Fino a qui, tutto normale, perlomeno per gli standard sauditi. La stranezza vera era l'incentivo proposto per attrarre calciatori: una Porsche.

Campionati esotici — Su FutbolJobs, inoltre, si possono trovare contratti per giocare in campionati raramente battuti da agenti o agenzie di mercato. Come, per esempio, la Premier League della Mongolia. Dove è andato a giocare l'attaccante messicano Hugo Zambrano a 35 anni, ormai a fine carriera. Diventando così il primo messicano a militare in quel lontano campionato asiatico. Una destinazione esotica l'ha trovata anche l'ala colombiano-cilena Alexander Valencia. L'esterno, dopo anni sui campi del campionato cileno, è passato alla prima divisione del Belize. Un terzo caso simile, ma forse ancora più incredibile, riguarda Toni Hernandez, un allenatore dei settori giovanili in Spagna. Hernandez ha ricevuto una chiamata da un club di prima divisione del Ruanda, ne è diventato allenatore e ha poi vinto la Supercoppa del Ruanda.

L'addetto alla manutenzione — Ma il mondo del calcio e le sue società non vivono solo di pallone, allenatori, staff tecnici e calciatori. Nelle società servono, per esempio, anche addetti alla manutenzione. Ne cercava uno, sempre su FutbolJobs, il CD Manchego, club di terza divisione spagnola. Offrendo una serie di bonus e incentivi uguali a quelli solitamente riservati ai calciatori: bonus per vittorie e promozioni. Alla fine, il club ha ingaggiato Brian Abraham, storico addetto alle attrezzature del Defensa y Justicia che è una storica squadra argentina.