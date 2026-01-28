Dembélé nel mirino dell’Arabia Saudita: il francese cederà alla corte?

L'attaccante del Paris Saint-Germain sarebbe il prossimo grande sogno della Saudi Pro League: il francese per ora non ci pensa, ma in estate...

Giorgio Abbratozzato 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 15:32)

Negli ultimi anni il calcio saudita sta sviluppando l'idea di acquisire i migliori calciatori provenienti dall'Europa, e Ousmane Dembélé è uno di questi. Ad accettare la corte saudita sono stati tantissimi giocatori sino ad ora: Cristiano Ronaldo, Manè, Benzema e molti altri. Abbiamo visto recentemente persino giocatori come Kessie, Milinkovic Savic oppure Gabri Veiga preferire un calcio meno competitivo ma più remunerativo.

Secondo Sky Sport il calcio arabo sta programmando di corteggiare anche il Pallone d'Oro in carica Ousmane Dembélé con un'offerta irrinunciabile.

Dembélé: la situazione al Paris Saint-Germain — Ousmane Dembélé è attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain per altri due anni. L’attaccante francese è completamente focalizzato sulla stagione in corso con il club parigino, e a confermarlo è anche il suo entourage. La sua annata culminerà con il Mondiale dell’estate, competizione nella quale rappresenterà la Francia. Il Pallone d’Oro in carica vuole dare il massimo sia con il PSG sia con la nazionale, con l’obiettivo dichiarato di provare a conquistare il titolo mondiale.

Le persone vicino al calciatore hanno ribadito più volte la totale concentrazione di Dembélé sugli impegni attuali, sottolineando però che a fine stagione il giocatore sarà disponibile a dialogare. Da una parte ci sarà il confronto con il presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, intenzionato a discutere un possibile rinnovo di contratto, ma senza sforare il tetto salariale imposto dal club. Dall’altra, Dembélé valuterà con attenzione anche eventuali nuove opportunità, inclusa quella proveniente dall’Arabia Saudita. Ogni decisione, tuttavia, verrà presa solo al termine della stagione.

Un contratto senza precedenti: l’offerta saudita — Qualora Dembélé decidesse di accettare la corte dell’Arabia Saudita, l’offerta andrebbe ben oltre un semplice contratto calcistico. Sul tavolo non ci sarebbero solo cifre economiche elevatissime, ma un vero e proprio asset finanziario capace di trasformarlo nell’icona assoluta del calcio saudita, oggi considerato il panorama calcistico più ricco al mondo.

Al calciatore verrebbero proposti ruoli strategici di grande prestigio, come quello di ambasciatore globale del calcio locale. La sua immagine sarebbe centrale nel progetto di espansione internazionale della Saudi Pro League. Si tratterebbe, dunque, di una proposta in perfetto stile saudita: esuberante e fuori scala, pensata per attrarre uno dei simboli del calcio mondiale. Il Francese ci penserà sicuramente sicuramente, tuttavia la sua decisione sarà dichiarata solo dopo il Mondiale visto il fitto calendario.