Il calciatore è arrivato comunque in tempo per la gara dilettantistica di Southern League Premier Central

Filippo Montoli 25 settembre - 10:41

Lo Spalding United ha giocato il turno infrasettimanale di campionato contro il Bury Town in trasferta. Il difensore Lewis White ha però sbagliato destinazione, recandosi in un'altra città con lo stesso nome. Il giocatore, dopo 3 ore di viaggio, ha dovuto invertire direzione e farne altre 4. Arrivato comunque in tempo per la partita, ha cominciato dalla panchina nella vittoria per 1-2. Ecco l'incredibile errore che in Inghilterra ha visto un calciatore sbagliare la città di Bury in cui doveva giocare.

Inghilterra, Bury sbagliata e una trasferta di 2 ore diventa di 7 — Molti Paesi hanno spesso città con nomi simili o parte di nome uguali. È già successo infatti che soprattutto tifosi di squadre di calcio sbagliassero la destinazione dei propri viaggi. I casi recenti più incredibili sono stati quelli di alcuni francesi andati a Bucarest invece che a Budapest, o di alcuni portoghesi andati a Francoforte sull'Oder e non a Francoforte sul Meno. Molto più raro è che siano squadre o giocatori a sbagliare.

Proprio questo è successo martedì scorso a Lewis White, difensore dello Spalding United. La squadra ha giocato contro il Bury Town, con sede a Bury St Edmunds, vicino a Cambridge. Il calciatore inglese, partito con la sua macchina, ha invece preso la direzione dello stadio Gigg Lane di Bury, sopra Manchester. Le due città sono distanti circa 350 km l'una dall'altra. White ha così guidato prima per 3 ore verso il nord dell'Inghilterra, accorgendosi dell'errore solo all'arrivo. È quindi ripartito subito per il giusto stadio, percorrendo le 4 ore che dividono le due Bury.

L'errore ha lasciato sconcertato il tecnico dello Spalding United, Jimmy Dean: "Ho chiesto alla gente di qui se è una cosa che succede spesso, ma mi hanno detto di no. Probabilmente in quel momento era in un mondo tutto suo". A rendere ancora più incredibile lo sbaglio è il fatto che giocando nella Southern League Premier Central, il giocatore non abbia avuto alcun dubbio sul viaggiare verso Manchester, ben lontana dal sud d'Inghilterra. White è arrivato comunque in tempo e ha dato una mano ai compagni, subentrando, a portare a casa i tre punti del match.