L'episodio si è verificato durante la presentazione del libro "Matar a Rubiales"

Filippo Montoli 14 novembre - 09:42

Luis Rubiales è stato colpito da alcune uova durante la presentazione del suo libro. L'aggressore è lo zio, fermato dalla Polizia subito dopo quanto successo. L'ex presidente della Federazione calcistica spagnola ha provato a raggiungerlo, prima di essere fermato. I problemi in famiglia erano già noti. Rubiales è tornato a parlare in questi giorni dopo lo scandalo del bacio a Jenni Hermoso nell'estate del 2023.

Il lancio di uova a Luis Rubiales durante la presentazione del suo libro — Il ritorno sulla scena pubblica di Luis Rubiales ha fatto parecchio rumore in Spagna. Tra lunghe interviste e brevi dichiarazioni ad alcuni dei più importanti giornali e programmi televisivi, si è riacceso il dibattito sull'ex calciatore. Nella giornata di giovedì ha inoltre presentato in pubblico il suo nuovo libro, "Matar a Rubiales". Nelle più di 500 pagine, l'ex presidente della RFEF vuole smontare quella che a suo dire è stata una cospirazione nei suoi confronti.

La serata ha preso una piega inaspettata e incredibile, quando un uomo del pubblico si è alzato e ha iniziato a scagliare delle uova a Rubiales. Quest'ultimo ha provato subito a reagire andando contro l'aggressore, ma venendo bloccato da diverse persone. A rendere il tutto ancora più assurdo è l'identità del lanciatore di uova, suo zio. Fermato tempestivamente dalla sicurezza presente, è stato poi preso in custodia dalla Polizia locale.

Tornata la calma, Rubiales ha voluto commentare così l'episodio e la sua reazione: "Non so se avesse o meno un'arma con sé. Ma quando ho visto che tra il pubblico c'era anche una donna incinta con due bambini piccoli mi sono preoccupato per loro. Per fortuna mi hanno fermato, altrimenti parleremmo di altro adesso". L'ex presidente, nonostante l'ammissione di aver avuto paura, si è detto contento della reazione che il suo libro sta provocando in Spagna.