Sta per terminare l'avventura turca del giocatore argentino dopo i tanti rumors degli ultimi mesi

Alessia Bartiromo 27 febbraio - 15:11

La notizia era già nell'aria da tempo, fino alla clamorosa indiscrezione giunta dai media argentini: il rapporto tra il Galatasaray e Mauro Icardi è a un passo dalla risoluzione, terminando anzitempo. Le gravi problematiche della vita privata dell'attaccante sono state un macigno nelle ultime settimane, minando alla sua serenità, aggiungendovi anche i tanti infortuni rimediati e le continue polemiche sui social. Un atteggiamento provocatorio che non è mai piaciuto al club turco che ha richiamato più volte il suo giocatore, senza essere però mai ascoltato. Sembra quindi che il rapporto tra le parti sia già giunto ai titoli di coda, con l'ex Inter che probabilmente farà ritorno proprio in Argentina.

La clamorosa indiscrezione — Già negli scorsi mesi l'indiscrezione era nell'aria: Mauro Icardi avrebbe espresso la volontà di tornare in Argentina per star vicino ai propri cari e godersi la sua nuova storia d'amore con la cantante internazionale China Suarez, particolarmente impegnata in tour e promozioni in America Latina. I continui infortuni hanno peggiorato ancora di più la situazione, tendendo il giocatore lontano dal campo per numerosi mesi. Nonostante ciò non sono mancate le polemiche con il botta e risposta a distanza con Mourinho e le questioni legate al suo ex matrimonio con Wanda Nara, che hanno minato la serenità sia dell'attaccante che del club. A rendere la situazione ancor più complessa, la rivelazione giunta dall'Argentina con il giornalista Guido Zaffora che in diretta ad América Tv ha confermato la risoluzione del contratto tra la società turca e lo stesso Icardi.

💣 El Galatasaray SUSPENDIÓ EL CONTRATO DE MAURO ICARDI

Sería para liberar un cupo de extranjero.

— América TV (@AmericaTV) February 25, 2025

Gli infortuni e i richiami — Così come spiegato dal giornalista in diretta tv, la risoluzione del contratto ha varie sfaccettature da analizzare: in primis i lunghi infortuni del calciatore che hanno messo in difficoltà il Galatasaray, con la necessità di ricorrere al mercato e liberare uno slot per l'acquisto di un calciatore straniero. Ma non solo: a pesare ancora di più sono le costanti problematiche legate alla vita privata di Icardi, prima in polemica con l'ex moglie Wanda Nara per la sua nuova relazione con la famosissima cantante, modella e attrice internazionale China, poi per le continue parole al veleno che dedica sulle sue pagine social ai vari protagonisti del campionato turco. Il club ha così proceduto con vari richiami per una condotta più professionale anche lontano dal campo ma gli stessi sono stati completamente ignorati dal calciatore, che ha persino reso più aspro il suo comportamento sui social.

La vita privata e l'idea Argentina per Icardi — La questione degli infortuni e la vita privata si intrecciano inesorabilmente per Icardi, influendo in maniera importante sul suo presente e sul suo futuro. Attualmente infatti si sta curando proprio in Sudamerica, mossa strategica per restare vicino alla sua compagna che avrebbe difficoltà a trasferirsi in Turchia con i tre figli nati da due differenti relazioni. Una questione che porterebbe Icardi a voler tornare in patria proprio per stare vicino ai propri cari e viversi a pieno e con maggiore tranquillità la sua nuova storia d'amore, rompendo così ufficialmente ogni rapporto anzitempo con il Galatasaray. Alla porta restano il Boca Junior e il River Plate, pronti a offrire una nuova vita al forte attaccante, in attesa di scoprire cosa accadrà già nei prossimi giorni. Per il momento Icardi è sereno valutando i prossimi step per la sua carriera e postando sui social solo parole d'amore per la sua dolce metà.