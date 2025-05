Ha del clamoroso quanto accaduto nella gara più recente di League One fra il Leyton Orient e l'Huddersfield Town. La squadra di casa, in grandissima forma in questa parte finale di stagione, nella giornata di ieri vedeva in panchina Paul Terry,...

Giorgio Trobbiani 4 maggio 2025 (modifica il 4 maggio 2025 | 10:05)

Ha del clamoroso quanto accaduto nella gara più recente di League One fra il Leyton Orient e l'Huddersfield Town. La squadra di casa, in grandissima forma in questa parte finale di stagione, nella giornata di ieri vedeva in panchina Paul Terry, fratello di John, e non è andata proprio benissimo: ecco perché.

Inghilterra, alterco con il calciatore ed espulsione: Paul Terry choc — Il Leyton Orient è senza dubbio una delle candidate più quotate per il salto in Championship in vista della prossima stagione. La squadra allenata da Richie Wellens sta disputando un finale di stagione eccellente e, anche nella giornata di ieri, è arrivata una vittoria pesante contro l'Huddersfield Town, una compagine non di poco conto per quelli che sono i valori del torneo. Oltre il risultato sportivo c'è però quanto accaduto appena fuori dal rettangolo verde sul finire del primo tempo della sfida. Paul Terry, fratello di John, ex capitano e leggenda del Chelsea e del calcio inglese, ieri era alla guida del Leyton vista l'assenza di Wellens per squalifica.

Preso da un momento di ira, o per la volontà di bloccare gli avversari, Terry ha bloccato, durante la battuta della rimessa laterale, l'attaccante avversario Joe Taylor. Fra i due si accende un piccolo alterco subito sedato dal direttore di gara che, vista la condotta antisportiva di Paul, estrae nei suoi confronti il cartellino rosso. Terry si è così diretto negli spogliatoi molto prima che la partita finisse, ma, fortunatamente per lui e per il Leyton, alla fine è arrivata comunque una vittoria pesantissima per la classifica e per i sogni di promozione.