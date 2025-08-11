L'episodio, con protagonista Dedé, è avvenuto nella quarta serie portoghese nella gara tra Peniche e Marinhense terminata 0-1

Filippo Montoli 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 11:20)

Il campionato dilettante in Portogallo ha un nuovo eroe. Nella partita tra Peniche e Marinhense, Antonio Carlos Vaz Martins, meglio noto come Dedé, ha segnato, ha sostituito il portiere espulso e ha parato un rigore al 107'. L'incredibile prestazione ha regalato alla sua squadra la vittoria nella prima giornata del Gruppo C del Campeonato de Portugal.

Portogallo, un impensabile finale di partita per Dedé — Le storie migliori e spesso particolari arrivano il più delle volte dalle categorie inferiori. È questo il caso dell'incredibile episodio avvenuto in Portogallo. Nella quarta serie, corrispettiva della nostra Serie D, un giocatore si è reso protagonista della vittoria della propria squadra, il Marinhense, in un modo quasi irripetibile. Nella gara d'apertura con il Peniche, la partita è molto equilibrata e fatica a sbloccarsi. Al 64' il risultato finalmente cambia, quando Dedé, attaccante capoverdiano, insacca.

A quel punto i padroni di casa, sulla carta favoriti, hanno dato inizio a un continuo assedio per trovare la via del pareggio. La porta difesa da Ohoulo Framelin sembra però inviolabile e anche i 9 minuti di recupero dati dall'arbitro scivolano verso la fine. La partita cambia, per passare alla storia, al 111', quando il direttore di gara assegna un rigore ai padroni di casa. Tra le proteste degli ospiti, è il portiere a esagerare, mettendo le mani addosso a un avversario. L'arbitro è proprio davanti alla scena e non ha dubbi nell'espellere l'estremo difensore.

Marinhense in dieci e soprattutto senza più cambi disponibili. Tocca a Dedé indossare maglia e guantoni da portiere e provare a realizzare l'impossibile. Il rigore è l'ultima azione della partita, dato che nel frattempo il cronometro ha corso fino al 107'. Il miracolo però avviene. Il tiro dal dischetto è angolato alla sinistra del capoverdiano, il quale però sceglie con molto anticipo dove buttarsi, riuscendo così a respingere. Nell'incredulità generale il match finisce e Dedé è sommerso dai propri compagni. Il Marinhense ha un nuovo idolo.