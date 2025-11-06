L’Independiente Rivadavia fa la storia: vince la sua prima Coppa Argentina

La squadra proveniente dalla città di Mendoza ha vinto il titolo nazionale vincendo l'atto conclusivo ai calci di rigore

Jacopo del Monaco 6 novembre - 16:35

Questa notte, l'Independiente Rivadavia ha fatto la storia del calcio argentino. La squadra con sede a Mendoza, infatti, ha vinto per la prima volta la Copa Argentina battendo in finale l'Argentinos Juniors. Il match tra le due compagini ha trovato la sua conclusione ai calci di rigore, con l'Independiente che ha terminato la gara in 9 uomini.

L'Independiente Rivadavia vince la Copa Argentina: battuto l'Argentinos Juniors ai rigori — Durante la notte, in Argentina ha avuto luogo la finale della 15esima edizione della Copa Argentina. Le due squadre che si sono contese il titolo sono state il Rivadavia e l'Argentinos Juniors presso lo Stadio Juan Domingo Peron, situato nella città di Cordoba. Il club di Mendoza ha sbloccato il match dopo 9 minuti grazie al gol dell'attaccante Alex Arce, ma ha concluso la prima frazione di gioco con un uomo in meno a causa della doppia ammonizione, quindi l'espulsione, del centrocampista Maximiliano Amarfil. Nella ripresa, Matias Fernandez raddoppia per l'Independiente ma, poco dopo, Alan Lescano accorcia le distanze.

Al minuto 75, avviene uno scontro tra Alfredo Berti, allenatore del Rivadavia, ed il centrocampista avversario Hernán López Muñoz. Il primo, a seguito di eccessive proteste nei confronti dell'arbitro, viene espulso. Nei minuti di recupero, la Lepra mendocina perde un altro uomo a causa dell'espulsione di Osella ed Erik Godoy ha segnato il gol del 2-2, che ha portato la sfida ai rigori. Durante la lotteria, in occasione del quarto tiro per l'Argentinos Juniors è andato Molina dal dischetto, ma Marinelli ha parato.

Il VAR ha fatto ripetere l'esecuzione per un'irregolarità del portiere, il quale ha parato nuovamente il tiro. Alla fine, il colombiano Sebastian Villa ha segnato il rigore che ha deciso la finale in favore dell'Independiente. Quest'ultimo, al termine della gara, ha voluto fare una dedica speciale: "Voglio dedicare questo trofeo a Miguel Ángel Russo, che riposi in pace. Lui mi ha sempre consigliato di andare avanti nonostante i problemi".