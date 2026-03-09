Molto breve potrebbe essere il tempo trascorso senza lavoro e lontano dalla panchina. Xabi Alonso ha salutato in maniera alquanto burrascosa il Real Madrid il 12 gennaio scorso, nonostante dei risultati non totalmente sconfortanti. Adesso, a distanza di neanche due mesi dal tormentato addio ai Blancos, una nuova parentesi potrebbe palesarsi all'orizzonte. Anche in questo caso, si tratterebbe di un dolcissimo e romantico ritorno.
LA RIVELAZIONE
Indiscrezione dalla Spagna, Xabi Alonso ha già un accordo: firmerà in estate con il Liverpool
Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.
Xabi Alonso al Liverpool?
Ok Diario, quotidiano spagnolo, è l'autore di questa notizia a dir poco clamorosa. Esisterebbe già un preaccordo tra Xabi Alonso e il Liverpool, sua ex squadra per cui ha militato tra il 2004 e il 2009, da formalizzare l'estate prossima. Il contratto avrebbe durata triennale e validità a partire dal prossimo 1° luglio. Al Liverpool ha lasciato ottimi ricordi e il rapporto con la piazza sarebbe intatto e consolidato.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di GoldBet
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
I Reds lo avevano cercato già la scorsa estate, prima che fosse il Real Madrid a convincerlo per un trasferimento in Spagna terminato molto presto. Una sola sarebbe la possibile causa che farebbe saltare il banco, sempre stando al media spagnolo sopracitato. Che il Liverpool quest'anno vinca la Champions League. Laddove così fosse, il preaccordo con Xabi Alonso passerebbe in secondo piano.
In questo ultimo caso, infatti, prevarrebbe il buon senso. Di conseguenza, sulla panchina del club inglese rimarrebbe Arne Slot. L'olandese, dopo una prima stagione estremamente positiva, con un campionato vinto con settimane di anticipo e senza grossi rivali, sembra incontrare delle difficoltà quest'anno. Sesto in classifica, il Liverpool rischia seriamente di rimanere fuori dalla massima competizione europea per club, sebbene ci siano 5 slot a disposizione per i club inglesi.
Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA