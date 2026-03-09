Xabi Alonso al Liverpool?

Ok Diario, quotidiano spagnolo, è l'autore di questa notizia a dir poco clamorosa. Esisterebbe già un preaccordo tra Xabi Alonso e il Liverpool, sua ex squadra per cui ha militato tra il 2004 e il 2009, da formalizzare l'estate prossima. Il contratto avrebbe durata triennale e validità a partire dal prossimo 1° luglio. Al Liverpool ha lasciato ottimi ricordi e il rapporto con la piazza sarebbe intatto e consolidato.