Infortunio ormai alle spalle per Neymar. L'asso brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo con l'Al-Hilal dopo circa un anno, ma potrà rientrare solo a gennaio.

30 settembre

Finalmente Neymar. Dopo circa un anno dal gravissimo infortunio al ginocchio sinistro, l'asso brasiliano è tornato ad allenarsi con l'Al-Hilal. L'ex Barcellona e Paris Saint-Germain ha svolto la prima seduta in gruppo e prosegue il suo percorso di recupero verso il ritorno in campo in partite ufficiali.

Infortunio Neymar, il brasiliano torna in gruppo: le ultime sul recupero — "Sono tornato! Felice di essere di nuovo in gruppo. Adesso è solo allegria". Sui social, "O'Ney" ha festeggiato così il ritorno in gruppo dopo il lunghissimo periodo ai box. Nell'ultimo anno sono diventate virali le sue lacrime durante il periodo di riabilitazione, ora il calvario è finito ed il ritorno in campo è sempre più vicino. Neymar aveva giocato appena cinque partite prima dell'infortunio e della rottura di menisco e del legamento crociato anteriore che risale ormai ad ottobre 2023.

Neymar si allena in gruppo, ma per il ritorno in campo bisognerà attendere gennaio — Nonostante il rientro in gruppo, per rivedere in campo il 32enne in una partita ufficiale dell'Al-Hilal bisognerà attendere almeno il mese di gennaio. Il club arabo guidato da Jorge Jesus, infatti, a causa del lungo stop del brasiliano ha deciso di escluderlo dalla lista per la Saudi Pro League. Neymar potrà essere reinserito e quindi tornare in campo solo a partire da gennaio.